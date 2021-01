Începe vaccinarea în centrul de la Romexpo, cel mai mare centru de vaccinare din România

Intre 3000 si 4000 de persoane pe zi pot fi vaccinate la centrele de vaccinare de la Romexpo.

De departe este cel mai mare centru de vaccinare din Romania, un centru cu 64 de puncte de vaccinare. In acest centru exista trei zone care sunt puse la dispozitia persoanelor care vin sa se vaccineze. Vorbim despre o zona de discutii cu medicul, zona propriu-zis de vaccinare si una in care persoanele vaccinate pot sta imediat dupa vaccinare. Este vorba despre cele 15 minute de asteptare in evetualitatea in care ar putea aparea reactii adverse dupa inocularea serului.

Ieri acest centru a fost vizitat si de presedintele Klaus Iohannis. La finalul vizitei, șeful statului a declarat: „ Este o realizare notabila. Ii felicit pe cei care s-au implicat pentru a realiza acest centru. (…) Sunt foarte bucuros sa constat ca atmosfera se schimba si foarte multa lume doreste sa se vaccineze. Este o schimbare pe care o salut in mod explicit. In saptamanile si lunile urmatoare vor veni mai multe doze de vaccin. La acest centru vor putea fi vaccinate 3-4000 persoane pe zi. In aceasta saptamana centrul incepe efectiv. Vor creste gradual capacitatea. Noi avem speranta ca pana in vara sa avem suficiente persoane vaccinate pentru a termina cu aceasta pandemie. (…) Vaccinarea nu rezolva singura pandemia. Este nevoie de respectarea in continuare cu strictete a masurilor. (…) Intoarcerea la normalitate se poate face cu respectarea restrictiilor si cu vaccinarea a 60-70% din populatie. Poate in aceasta vara ne vom intoarce la o viata normala.

Vă reamintim că la începutul acestei săptămâni au sosit pe aeroportul din Capitală încă aproape 34.000 de doze de vaccin de la Pfizer/BioNTech, o parte dintre ele fiind repartizate către centrul de vaccinare de la Romexpo și către Clubul Seniorilor din Sectorul 6.