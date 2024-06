Pe masura ce sarbatorim cea mai lunga zi a anului, vom simti, de asemenea, o schimbare a vibratiilor astrologice, deoarece energia dulce si sensibila a Racului preia domnia cosmica pana pe 22 Iulie. Ca intotdeauna, sezonul Racului aduce profunzime emotionala, conexiuni calde si o multime de sentimente.

Racul este semnul cardinal de apa al zodiacului si este grijuliu, plin de compasiune si profund sensibil

Cu Soarele in acest taram apos, toate semnele zodiacale vor fi mai inspirate sa intre in contact cu radacinile lor, sa se hraneasca pe ei insisi si pe oamenii din jurul lor, sa-si imbratiseze partile mai blande. Deoarece energia zodiacala a Racului este foarte centrata emotional, sezonul racului probabil ne va cufunda in sentimentele noastre si ne va face mai predispusi la capriciile starilor noastre in continua schimbare. In general, este un moment frumos pentru a te conecta cu familia si prietenii vechi, sa te delectezi cu amintirile sentimentale ale verilor trecute si sa iti transformi casa intr-un sanctuar confortabil de vara, unde poti gazdui intalniri sociale sau pur si simplu poti oferi inimii un spatiu pentru a respira.

Acesta este un moment minunat pentru a-ti verifica sentimentele si a stabili cateva intentii de vara

Vibratiile iubitoare de distractie ale verii te pot ajuta sa te scoata din carapace, dar sezonul Racului iti reaminteste ca este bine sa o iei mai usor in aceste luni mai insorite, cu blandete si grija.

Berbec

Ca semn de foc, vremea mai calda aprinde spiritul tau iubitor de distractie, Berbec, dar in timpul sezonului Rac, s-ar putea sa vrei sa petreci ceva timp cuibarandu-te. Concentreaza-te pe amenajarea spatiului tau de locuit si transformarea acestuia intr-un loc unde poti gazdui cateva intalniri de vara, pentru a puta incarca complet bateriile. Conectarea cu cei mai apropiati prieteni si familia ta, sau planificarea unor seri de relaxare te vor ajuta sa intri in vara si sa fii in contact cu inima.

Taur

Poate fi sezonul racului, dar esti gata sa-ti iesi din carapace luna aceasta, Taur! Te vei simti social, energic si gata sa te conectezi pe deplin cu lumea din jurul tau – asa ca permite-ti sa te bucuri de agitatia din aceasta perioada aglomerata. Conversatiile curg mai usor acum si iti umpli calendarul cu o multime de planuri interesante de vara, asa ca foloseste aceasta explozie de energie pentru a te reconecta cu prietenii sau pentru a face o excursie distractiva de o zi pentru a sarbatori zilele mai lungi si mai calde.

Gemeni

Sezonul zilei tale de nastere poate s-a incheiat, Gemeni, dar asta nu inseamna ca nu te vei bucura de toate placerile vietii in luna urmatoare. Simti profund in simturi acum – incanta-te de caldura soarelui de pe piele, de dulceata fructelor coapte si de magia vibratiilor unui nou sezon in aer. Desi este un moment minunat pentru a te rasfata, asigura-te ca esti cu ochii pe contul tau bancar si respecta un buget, astfel incat sa nu exagerezi cu luxul.

Rac

Este sezonul zilei tale de nastere, Rac! Reflectorul solar straluceste asupra ta toata luna, asa ca iesi din carapacea de crab si permite-ti sa te bucuri de a fi in centrul atentiei. Grija si compasiunea pentru ceilalti sunt una dintre cele mai admirabile calitati ale tale, dar luna aceasta este un moment minunat pentru a-ti concentra energia asupra propriilor nevoi, dorinte si obiective. Pune-te pe primul loc si prioritizeaza lucrurile pe care vrei sa le realizezi in aceasta vara. Meriti acest timp pentru a straluci.

Leu

Vara este cu siguranta anotimpul tau, Leu. Cu toate acestea, va fi bine sa iei lucrurile incet in luna viitoare si sa te strecori cu blandete in a doua jumatate a anului. In loc sa te programezi prosteste cu planuri, acorda-ti timp sa te odihnesti, sa te relaxezi si sa-ti incarci bateriile personale cu multa ingrijire de sine si timp de nefunctionare. Luarea in contact cu partea ta introspectiva te va asigura ca esti pe deplin pregatit sa te bucuri de sezonul zilei de nastere. Ia o pauza sa te mai consumi si lasa-te purtat de val.

Fecioara

Este oficial vara, Fecioara – asa ca iesi, fa niste conexiuni noi si incepe sa te bucuri de momente bune cu gasca ta! Te simti in special colaborativ si cu gandire colectiva in aceasta luna, asa ca este un moment grozav sa abordezi proiecte de grup la locul de munca, sa te implici mai mult in comunitatea ta sau pur si simplu sa profiti la maximum de iesirile sociale in care poti intalni mai multi oameni care au aceleasi idei. Raspunde la unele invitatii la evenimente de la prieteni si lasa-te sa te distrezi in aceasta vara.

Balanta

S-ar putea ca soarele sa straluceasca afara, dar probabil ca te concentrezi pe cariera ta luna aceasta, Balanta. S-ar putea sa descoperi ca apar noi oportunitati la locul de munca si ca atragi atentia superiorilor tai – asa ca activeaza inima plina de farmec, evidentiaza-ti gratiile sociale si arata-ti simtul puternic al diplomatiei. Efectuarea miscarilor profesionale de putere nu necesita agresiune, asa ca ai o abordare grijulie si cu compasiune fata de deciziile tale, urmarind cum toate lucrurile se aseaza la locul lor.

Scorpion

Sezonul Racului iti creste acum dorinta de aventura, Scorpion, asa ca fa-ti niște planuri interesante si pline de expansiune pentru vara. Rezervarea unei vacante in locuri indepartate, explorarea unui subiect de interes pe care nu l-ai abordat niciodata pana acum sau chiar sa te uiti la continuarea educatiei sunt toate modalitati excelente de a-ti potoli setea dupa intelepciune si experiente noi. Acum este momentul sa-ti extinzi orizonturile si sa depasesti limitele zonei tale de confort personal. Asumarea unui risc poate fii rasplatita cu siguranta.

Sagetator

Sezonul racului este un moment emotionant pentru toata lumea, dar cu siguranta vei fi adanc in sentimentele tale luna aceasta, Sagetator. Te simti mai introspectiv decat de obicei si s-ar putea sa te trezesti preocupat de dinamica relatiilor tale intime, scriu astrologii. Sperantele, temerile si secretele pot iesi la suprafata acum, cerandu-ti sa fii cu piciorele pe pamant cu tine si cu oamenii cei mai apropiati. Nu-ti fie teama sa infrunti aceste lucruri frontal si sa eliberezi tensiunea – te vei simti mult mai usor odata ce o faci.

Capricorn

Sezonul racului iti schimba atentia asupra relatiilor tale cele mai apropiate, Capricorn, asa ca pregateste-te pentru un pic de dragoste de vara. Acesta este un moment important pentru a-ti imbratisa partea mai delicata si a fi mai deschis la emotii in cadrul parteneriatelor tale unu-la-unu, asa ca lucreaza sa lasi garda jos si sa lasi culorile tale adevarate sa stralucească. Putina vulnerabilitate si sensibilitate pot contribui in mare masura in construirea apropierii si a grijii cu ceilalti – fie ca este un partener romantic, cel mai bun prieten sau chiar un contact profesional – asa ca bazeaza-te pe compasiune.

Varsator

In mod oficial, este timpul pentru distractia de vara, Varsator, asa ca luna care urmeaza este un moment bun pentru a-ti verifica echilibrul dintre viata profesionala si viata privata, pentru a te asigura ca ai suficient timp pentru a-ti satisface toate nevoile. Nu poti arde o lumanare de la ambele capete, asa ca reinnoieste-ti programul intr-un mod care sa-ti permita sa ramai pregatit tot timpul pentru rezolvarea responsabilitatilor tale, dar sa lase mult loc pentru bunastare si ingrijire de sine. Fii mai deschis la acceptarea ajutorului si atentia altor persoane, acorda prioritate grijei de sine. O meriti.

Pesti

Iubire de-o vara, cineva? Sezonul racului iti lumineaza viata romantica luna aceasta, Pesti, si aduce tot felul de noi oportunitati pentru intalniri, creativitate si placere. Daca esti intr-o relatie, este un moment minunat pentru a aduce o profunzime sincera si magie conexiunii tale. Daca esti singur, distreaza-te explorand entuziasmul aventurilor de vara, programand cateva intalniri si porneste arta flirtului. Inspiratia, dragostea si momentele bune sunt peste tot.

