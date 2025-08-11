”Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcţie a puţului de lansare a maşinilor care vor fora în subteran pentru cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate şi precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectaţii şi ingineri care au lucrat şi lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Peste 40 de avize de fiecare dată sunt necesare când începe fiecare etapă în derularea procesului metroului de la Cluj”, a anunţat, luni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Totodată, Emil Boc a menționat că lucrarea nu este simplă şi nu se face peste noapte.

”Se va lucra la o adâncime de maxim 24 de metri, astfel încât cele două maşini de forat, acele TBM-uri, Turning Boarding Machine, să fie introduse bucată cu bucată în subteran, vor fi asamblate în subteran si dupa aceea vor incepe lucrarile effective”, a mai precizat Boc.

Conform ediului, săpăturile au loc între două dintre cele şapte staţii ale viitorului metrou.

”Când vă întrebaţi ce fac cei peste 150 de ingineri şi proiectanţi, ei nu lucrează doar la grinda de ghidaj sau doar la puţul de lansare. Ei lucrează şi la corelea tuturor celorlalte date tehnice pentru cele şapte staţii şi repet când v-am vorbit de peste 40 de avize, toate cu o complexitate deosebită, repet asta înseamnă o colaborare interdisciplinară foarte mare”, a mai spus Boc.

Operaţoiunile vor dura în jur de o lună de zile, iar undeva spre finalul luniis eptembrie ar putea ăncepe săpăturile efective.

De asemenea, Emil Boc a ținut să precizeze faptul că metroul de la Cluj are contract de finanţare semnat până în 2031.