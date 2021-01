Incendiu violent, în București: trei case și două mașini au fost distruse

Incendiul puternic a distrus trei locuințe, dar din fericire nimeni nu a suferit răni grave. 12 persoane au primit îngrijiri medicale, însă niciuna nu a ajuns la spital.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, s-a asigurat că nicio persoană a cărei locuință a fost implicată în incendiu nu își va petrece noaptea în frig și ninsoare. Edilul le-a oferit posibilitatea cazării la un hotel din apropiere.

"Orice persoana care a fost astazi afectata in special, vad acolo o mansarda, oamenii nu mai pot locui acolo, luati, cazati, n-avem loc in centru, ii ducem direct la hotel. Ii ducem la hotel, nu raman oamenii chiar daca vecinii sunt solidari si vor, este de datoria noastra. Nu, nu de aici plecati.. in cazul in care refuza, ii luati si ii duceti dvs. si ii cazati", a spus Cristian Popescu Piedone.

În urma verificărilor, se pare că hidrantul aflat în apropierea locuinței de unde a izbucnit incendiul nu funcționa. Mai mult, s-a început și o anchetă pentru ca persoanele afectate să primească ajutor.