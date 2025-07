Flăcările s-au extins rapid și au cuprins cinci vagoane. Timp de două ore, pompierii s-au luptat cu focul, iar fumul dens și negru s-a răspândit peste mai multe localități din apropiere.

Imagini de la fața locului, apărute pe rețelele sociale, arată norii groși de fum care au acoperit cerul. Din fericire, până acum nu au fost raportate victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului.

Major fire accident near by my home in tiruvallur railway station 🚉 oil tanker train gets fired almost burning more than hours ! #fire #railway #IndianRailways #Tiruvallur #trainaccident #SouthernRailway #southernrail #chennai pic.twitter.com/0rbnhBEu7s