Incendiu puternic cu flacără deschisă şi degajări mari de fum în apropierea Capitalei: intervin pompierii/ Arhivă foto

Pompierii intervin, marţi, pentru stingerea unui incendiu puternic care a cuprins vegetaţie uscată din apropierea localităţii Berceni. Din primele informații, incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. 

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetaţie uscată, în proximitatea localităţii Berceni, spre localitatea Frumuşani, la limita judeţelor Ilfov şi Giurgiu. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la vegetaţie uscată, pe o suprafaţă de aproximativ 40 ha”, transmit reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului şi schimbarea direcţiei de propagare a flacărilor.

La fața locului au fost trimise 17 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu şi o autospecială de stingere din cadrul ISU Călăraşi.

 