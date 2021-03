Incendiul, izbucnit la scurt timp după ora 01:00 (05:00 GMT), a cuprins jumătate din clădirea Evergreen Court Home, iar unii locatari au rămas blocaţi pentru scurt timp, scriu jurnaliștii de la Agerpres.



Poliţiştii şi pompierii au reuşit să salveze 30 de locatari ai căminului, dintre care 20 au fost trimişi la un spital unde unul dintre ei a murit, a afirmat un oficial al azilului, precizând că alţii sunt în stare gravă. Evergreen Court Home din Spring Valley, aflat la circa 48 de km nord de New York, găzduieşte între 100 şi 125 de locatarul.



Un pompier este dat dispărut şi se presupune că ar fi rămas prins sub dărâmături. Alţi doi pompieri au fost duşi la un spital local. Unul dintre ei a fost externat la scurt timp, iar celălalt a fost tratat pentru intoxicaţie cu monoxid de carbon. O investigaţie a fost deschisă pentru a se stabili cauza incendiului.

An early-morning fire Tuesday at the Evergreen Court Home for Adults in the Rockland County community of Spring Valley in New York prompted the evacuation of residents and led to the partial collapse of the building.​ https://t.co/ps7mXgMr9A