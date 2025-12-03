”În acest moment patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelului unui utilaj de uscare a seminţelor de floarea soarelui. În acesta erau depozitate aproximativ 10 tone de cereale.

La faţa locului se află în sprijinul pompierilor şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sarichioi cu o autospecială de stingere şi o cisternă de apă ce aparţine operatorului economic.

Nu au fost raportate victime, iar misiunea de stingere este în desfăşurare.