Din primele informații, la fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul ISU Suceava cu cinci autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, dar și o ambulanță SMURD.

Până la sosirea pompierilor, localnicii din Botuș au încercat să salveze din odoarele aflate în lăcașul de cult care arde ca o torță, flăcările și fumul gros putând fi observate de la zeci de metri distanță.

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, a transmis că incendiul se manifestă generalizat la turlele bisericii, cu pericol de propagare la întregul lăcaș. Se lucrează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit acestuia, în urma acestui incident nu sunt semnalate victime.