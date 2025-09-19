”În această seară, în jurul orei 19:09, dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o hală industrială destinată creşterii puilor, situată în localitatea Medieşu Aurit. Din informaţiile primite, în interiorul halei nu se aflau animale în momentul izbucnirii incendiului”, a transmis ISU Satu Mare.

La scurt timp la fața locului au fost direcţionate 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, precum şi echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Medieşu Aurit şi Apa.

”Potrivit informaţiilor de la faţa locului, hala principală arde generalizat pe întreaga sa lungime, iar în proximitate se află şi alte construcţii industriale. Echipajele acţionează pentru limitarea propagării flăcărilor la halele învecinate. În jurul orei 19:34, s-a decis suplimentarea forţelor de intervenţie. Astfel, au fost mobilizate autospeciala AT10000 de la Secţia Negreşti-Oaş şi echipaje ale SVSU Odoreu”, au precizat pompierii.

În momentul publicării acestei știri intervenţia este în dinamică, iar misiunea principală este localizarea incendiului şi prevenirea extinderii acestuia la clădirile adiacente.