Echipajele de intervenție sosite la fața locului au extras din apartamentul cuprins de flăcări o victimă în stare de inconștiență, care prezenta arsuri pe 50% din suprafața corpului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare la fața locului, iar ulterior victima a fost transportată de urgență la spital, unde din păcate a murit.

Alte 13 persoane au fost evacuate din imobil. Dintre acestea, cinci au refuzat transportul la spital după evaluarea medicală, iar trei rămân sub observația medicilor la locul incidentului, fiind conștiente.

Din cauza gravității situației, forțele de intervenție au fost suplimentate rapid.

În momentul publicării acestei știri, la fața locului acționează: șapte autospeciale de stingere (ASAS), patru ambulanțe SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă (UTIM), o autoscară și o unitate de descarcerare.

Echipele de căutare-salvare verifică fiecare apartament pentru a se asigura că nu au rămas persoane blocate, iar pompierii încearcă să stingă flăcările.