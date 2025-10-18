Incendiul a izbucnit într-o gospodărie amplasată pe strada Războieni din municipiul Piteşti, iar la scurt timp, la faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Piteşti cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Flăcările s-au extins la mai multe anexe gospodăreşti, care au ars generalizat pe o suprafaţă de aproximativ 70 de metri pătraţi.

În urma acestui incident, o persoană a fost rănită, suferind arsuri pe mâini, picioare şi faţă.

Potrivit reprezentanților ISU, victima, conştientă şi cooperantă, a fost preluată de un echipaj medical şi dusă la spital.