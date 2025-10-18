„Deşi apelul iniţial la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat o posibilă explozie, în urma verificărilor efectuate până la acest moment nu au fost identificate urme care să indice producerea unei deflagraţii”, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

În momentul publicării acestei știri, la faţa locului se află două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi un echipaj SMURD.

Pentru că incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, pompierii au evacuat opt persoane din clădire, pentru a le asigura protecţia.