Conform autorităţilor, în total s-au autoevacuat 31 de beneficiari ai obiectivului și 3 angajați. O persoană cu retard mintal sever se pare că a dispărut la momentul izbucnirii incendiului.



În urma verificărilor, în interiorul magaziei unde s-a manifestat incendiul, a fost găsită 1 persoană carbonizată, care până în prezent nu a fost identificată.

Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin, sâmbătă după amiază, pentru stingerea unui incendiu produs la un imobil amplasat pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, judeţul Ilfov. În apropierea imobilului cuprins de flăcări este amplasat un cămin pentru vârstnici.

„Au fost evacuate dintr-o clădire învecinată, cu destinaţia de cămin de bătrâni un număr de 30 de persoane. Incendiul s-a manifestat la o magazie, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, iar în acest moment este localizat”, informează ISU Bucureşti-Ilfov.