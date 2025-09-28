Agenția turcă pentru situații de urgență, AFAD, a precizat că epicentrul seismului a fost în localitatea Simav, provincia Kutahya, la o adâncime de opt kilometri. AFAD a menționat că, până în prezent, nu au fost raportate victime.

Ora producerii și zona afectată

Seismul s-a produs la ora locală 12:59. Replica de 4,0 grade a urmat câteva minute mai târziu. Cutremurul a fost resimțit la Istanbul, cel mai mare oraș turc, situat la aproximativ 100 de kilometri nord de epicentru.

Reacțiile oamenilor și imagini surprinse

Televiziunile turce au difuzat imagini cu locuitori care se adună în scuaruri și parcuri pentru siguranță. Reacțiile arată tensiunea și grija cetățenilor pentru propria protecție imediată.

Contextul seismologic al regiunii

Regiunea este cunoscută pentru activitatea seismică intensă. În august, un cutremur de 6,1 grade a lovit Sindirgi, provincia Balikesir. În acel incident, o persoană a decedat și zeci au fost rănite, fiind înregistrate replici de intensitate mai mică.

Istoricul cutremurelor majore din Turcia

Turcia se află deasupra unor falii active, ceea ce explică frecvența cutremurelor. În 2023, un seism de magnitudinea 7,8 a provocat 53.000 de morți în sudul și sud-estul Turciei, distrugând sau avariind sute de mii de clădiri în 11 provincii. În nordul Siriei vecine, alte 6.000 de persoane și-au pierdut viața în urma aceluiași eveniment seismic.

