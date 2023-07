Azilul de bătrâni din Vârteșcoiu, județul Vrancea, a fost controlat amănunțit de autorități, iar rezultatele au fost prezentate presei:

"Vom lua măsura de suspendare a activităţii, deoarece inspectorii noştri au constatat că există un risc iminent privind sănătatea persoanelor care sunt cazate în această locaţie. În primul rând, nu există autorizaţie sanitară de funcţionare, am găsit medicamente expirate, pe care de altfel le-am şi retras şi le vom înlocui pentru a completa stocurile, alimente care nu prezintă trasabilitate, starea precară a igienei din locaţie. Am găsit şi alimente expirate, depozitate în frigidere, medicamente depozitate în acelaşi frigider lângă alimente, foarte multe abateri de la normele de igienă", a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, Cătălin Graur.

La căminul de la Vârteşcoiu s-a ajuns în urma unei sesizări anonime, primită miercuri dimineaţă de prefectul judeţului, Nicuşor Halici.



"Am ajuns în baza unei informaţii primite dimineaţă, pe două locaţii, una la Mărăşeşti şi una la Vârteşcoiu, unde am fost informat că există persoane care convieţuiesc în centre rezidenţiale. Nu ştiam că sunt ale Crucii Roşii. Am constatat când am ajuns aici. Iar constatarea este una terifiantă, şi nu exagerez cu nimic. Nu mă gândeam că Vrancea va face parte din această categorie negativă a judeţelor ţării în care ar fi posibil aşa ceva. Sunt bunici, părinţi care trăiesc unii peste alţii aproape, câte cinci - şase în camere de 3x4, de 4x5 metri eventual. Sunt în jur de 46 de persoane în două case care nu sunt autorizate cu absolut niciun aviz al unei instituţii. (...) Am câţiva ani de administraţie, am văzut destule lucruri, dar nu credeam că voi trăi să mai văd aşa ceva. Iar oamenii aceştia ştiau de duminică că noi am pornit în controale. Nu vreau să îmi închipui ce a fost până duminică aici", a spus prefectul Nicuşor Halici.

Potrivit prefectului județului, acești bătrâni achitau o sumă lunară de 3000 de lei pentru servicii de cazare și masă.

"Toţi cei cu care am vorbit spun că dau o sumă de 3.000 de lei pe lună ca să fie cazaţi, ajutaţi, sprijiniţi şi hrăniţi. (...) Condiţiile nu sunt neapărat insalubre, cât improprii. Acest centru nu a existat în evidenţele niciunei instituţii. Aici am venit pentru că vrânceni de bună credinţă m-au sesizat. Eu nu am ştiut până azi dimineaţă de acest centru", a spus Halici.

Autoritățile vor evalua starea de sănătate a persoanelor găzduite în acel centru și le vor reloca în centre specializate acreditate.

"Am vorbit deja cu directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) \"Sf. Pantelimon\" Focşani, am dat un termen de 125 minute să găsească soluţii pentru a-i reloca pe toţi astăzi în spitalul judeţean, unde vor fi duşi în secţii şi evaluaţi în următoarele zile de personalul medical de specialitate, urmând ca după aceea să identificăm toţi aparţinătorii şi să decidă domniile lor în ce spaţii şi instituţii care sunt autorizate să-i ducă. Având în vedere condiţiile şi gradul de inumanitate în care au trăit până acum, ei necesită o evaluare din toate punctele de vedere, şi fizic, şi psihică", a a mai afirmat prefectul Nicuşor Halici.

Începând de luni dimineață, autoritățile din Vrancea, inclusiv AJPIS Vrancea, ITM Vrancea, DSP Vrancea, DSVSA, IPJ, ISU și OPC Vrancea, au verificat centrele pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din județ. Verificările au fost efectuate pentru a evalua condițiile de trai și îngrijire a persoanelor găzduite în aceste centre. Până în prezent, a fost înregistrat un singur caz în care s-a decis suspendarea activității unui centru de îngrijire pentru bătrâni din Vârteșcoiu, ca urmare a neregulilor descoperite în timpul verificărilor.