După cazul bebelușului de aproape 5 luni, din Satu Mare, care a decedat după ce ar fi contractat o infecție cu stafilococ auriu, o întâmplare aproape trasă la indigo a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

Mama copilului a povestit clipele de coșmar prin care a trecut. "Totul a pornit în luna septembrie 2024, mai exact în data de 23, atunci când am ajuns la Spitalul de Urgență din Satu Mare cu deshidratare din cauza unei diaree. Am fost transferați, în data de 27 septembrie, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca pentru a rezolva problema cu deshidratarea. Am fost internați trei zile, iar mai apoi, pe 30, am fost transferați la Pediatrie 2 pentru a continua investigațiile pentru problema cu diareea. La Satu Mare au fost făcut teste, toate ieșind negative. La Cluj au fost aceleași teste făcute, iar la rezultate a ieșit pozitiv la Klebsiella”, a povestit tânăra mămică.

În total, aproximativ 7 săptămâni a petrecut micuțul în spitale, timp în care a trecut printr-o multitudine de investigații și tratamente.

Familia a fost asigurată, pe data de 9 noiembrie, de către echipajele medicale de Spitalul de Pediatrie 2 că totul o să fie bine și că nu este nimic grav. Micuțul a murit însă la scurt timp după aceea, din cauza unui stop cardio-respirator acut, după ce a făcut un șoc septic.

,,În dimineața de 10 noiembrie 2024, la ora 05:00 diminața, a avut loc stopul cardio-respirator. Au încercat să îl resusciteze, însă copilul nu a mai reacționat. Răspunsul lor a fost că nu își explică ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus mama copilului.

Avocatul care se ocupă de cele două cazuri a declarat că cele situațiile sunt foarte asemănătoare și că urmează să fie cerut un Corp de Control din partea Ministerului Sănătății care să investigheze decesele.

,,Este încă un episod trist. Noi chiar sperăm că poate prin înștiințarea opiniei publice și a cadrelor medicale, să îi trezim cumva la realitate. Este inadmisibil ca al doilea copil să moară, cu aceeași infecție, pe același spital. Ne ridică anumite semne de întrebare. Vom face o solicitare către Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Ni se pare că ceva se întâmplă și nu vrem să se mai întâmple astfel de lucruri. Nu vorbim de culpa unui doctor, ci de o unitate spitalicească care, probabil, undeva, nu respectă anumite protocoale. Deja vorbim de al doilea copil, de care știm noi. Nu ne dorim să atacăm medicii, ei fac ce pot. Vorbim totuși de o unitate din Cluj-Napoca!”, a explicat, pentru Știri de Cluj, avocatul Ovidiu Mureșan.

Reacția uluitoare a reprezentanților spitalului

În ciuda gravității situației, reprezentanții Spitalului de Copii Cluj nu par deloc dispuși să ofer informații pe marginea acestui caz.

Purtătoarea de cuvânt a spitalului, dr. Dreghiciu Daniela, spune că este vorba despre un dosar complex și le-a cerut jurnaliștilor de la Știri de Cluj „să trimită o solicitare scrisă” referitoare la informațiile socilitate.

"E vorba despre un dosar medical întreg, detalii mai puțin. Credeți că se pot da așa, cu un simplu telefon. O să vă rog să trimiteți o solicitare", se arată în răspunsul primit de sursa citată.