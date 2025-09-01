„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României”, arată Federația Sindicatelor Libere din Învățămâ (FSLI).

Anul școlar începe cu un nou val de proteste în Educație

Profesorii susțin că măsurile recente ale Guvernului le afectează munca. Federațiile sindicale anunță că, în loc să fie la catedră în prima zi de școală, cadrele didactice vor ieși în stradă pentru a semnala problemele din sistemul de învățământ și efectele negative ale acestor măsuri.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, se arată în comunicatul semnat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater”.

Care sunt principalele nemulțumiri

Profesorii susțin că reducerile de posturi inutile și diminuarea risipei, prin creșterea numărului de elevi pe clasă și majorarea normei didactice la 20 de ore, jumătate din norma obișnuită a unui angajat, ar arunca sistemul într-o criză.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ nu va permite Guvernului să îşi ducă acest plan de măsuri până la capăt şi îi vom sancţiona şi noi pe toţi politicienii!”, au spus bugetarii din Învățământ.

Tensiuni tot mai mari

Simon Hăncescu, președintele FSLI, i-a instigat pe profesori să ia parte la marșul programat pentru 8 septembrie.

„Pe 8 septembrie, festivităţile vor fi înlocuite cu proteste: Vă aşteptăm la cel mai mare marş de protest din ultimii ani, din Piaţa Victoriei, până la Palatul Cotroceni!Educaţia nu e un cost, ci o investiţie!”, a fost mesajul lui Simion Hăncescu.