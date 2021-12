Durata izolării scade, astfel, de la zece la cinci zile pentru persoanele asimptomatice şi de la 14 la cinci zile pentru cazurile contact nevaccinate, potrivit unei decizii comunicate de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA, relatează Agerpres, care citează AFP.



Principala agenţie sanitară a Statelor Unite recomandă, de asemenea, purtarea măştii timp de cinci zile după carantină, în timp ce cazurile contact complet vaccinate nu trebuie să se izoleze. Explicația experților ține de faptul că majoritatea contaminărilor are loc în cele două zile precedând şi cele trei zile urmând debutului simptomelor.

Varianta Omicron, deşi mult mai transmisibilă, dar care pare să provoace simptome mai puţin severe, este în prezent majoritară în Statele Unite, iar numărul cazurilor este în continuă creştere.



Potrivit jurnalului The New York Times, numai duminică, 26 decembrie, au fost înregistrate 214.499 de cazuri noi, un salt de 83% pe o medie de 14 zile. Țara se apropie, practic, de recordul zilnic de 251.232 de cazuri pozitive atins în ianuarie 2021.



Numărul mediu zilnic de decese a crescut, de asemenea, uşor în 14 zile (+ 3%), cu 1.328 de morţi în cea mai îndoliată ţară din lume (peste 800.000 de morţi).



Creşterea bruscă a cazurilor pozitive a determinat companiile aeriene să anuleze în ultimele zile sute de zboruri în mijlocul sărbătorilor de sfârşit de an.



"Omicron este o sursă de îngrijorare, dar nu ar trebui să fie o sursă de panică", a afirmat, luni, Joe Biden.



Răspândirea variantei extrem de contagioase, identificată în Africa de Sud în noiembrie, nu va avea acelaşi impact ca primul val de COVID-19 de acum un an sau ca varianta Delta din acest an, a mai spus preşedintele american, în contextul în care 72% din populaţie a primit cel puţin o injecţie.