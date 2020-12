Imunologul american Anthony Fauci susține opinia lui Joe Biden: "Cele mai întunecate zile ale luptei cu COVID-19 s-ar putea afla înaintea noastră"

''Motivul pentru care sunt îngrijorat, şi care îi îngrijorează şi pe colegii mei din domeniul sănătăţii publice, este că am putea foarte probabil să asistăm la o creştere rapidă postsezonieră - mă refer la Crăciun şi Anul Nou - şi, aşa cum am descris-o, la o creştere după o altă creştere'', a spus Fauci în cadrul emisiunii State of the Union, difuzată de CNN.



'Suntem într-adevăr într-un moment foarte critic. ... Așadar, împărtășesc îngrijorarea președintelui ales Biden că, pe măsură ce vom intra în următoarele săptămâni, s-ar putea să se înrăutățească 9situația -n.r.)", a afirmat Fauci.

Potrivit acestuia, decembrie este luna în care s-au înregistrat cele mai multe decese în SUA de când a început pandemia de coronavirus, iar proiecțiile pentru ianuarie sunt de coșmar.

Comentariile primului expert în boli infecțioase al națiunii americane apar în momentul în care SUA înregistrează cea mai mare rată lunară a mortalitățiide de la începerea pandemiei de coronavirus - peste 63.000 de americani au murit până acum din cauza virusului.

Săptămâna trecută, președintele ales al SUA Joe Biden a avertizat că „cele mai întunecate zile” din lupta împotriva virusului „sunt înaintea noastră, nu în spatele nostru” și i-a îndemnat pe americani să se pregătească pentru luptă, criticând, pe de-o parte, modul în care președintele Donald Trump a abordat pandemia.



„Vă promit un lucru privind leadership-ul meu în timpul acestei crize: vă voi spune direct. Vă voi spune adevărul. Iată adevărul simplu: cele mai întunecate zile ale noastre în lupta împotriva Covid sunt înainte dintre noi, nu în spatele nostru ", a spus Biden, care s-a vaccinat deja antiCovid înainte de Crăciun.