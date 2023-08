În primul semestru al anului statul a reușit să colecteze mai puțin de 10 milioane de lei din impozitarea bacșișului. Mult sub așteptări, având în vedere că estimările inițiale anunțau colectarea a o sută de milioane de lei până la finalul anului. Și totuși, un lucru este cert: românii nu se feresc să lase bacșiș.



Problema este slaba colectare a dărilor, spun specialiștii. Bacșișul plătit cu bani gheață trece de cele mai multe ori de radarul fiscului.



"Cred ca primul lucru pe care trebuie sa il faca Guvernul este imbunatatirea colectarii, deci cresterea gradului de conformare al operatorilor economici. Dupa ce se intampla acest lucru si suma colectata de Guvern este in media europeana, eu cred ca atunci in situatia in care bugetul nu este satisfacut atunci cred ca ar trebui sa se uite la povestea de taxe", a declarat Daniel Mischie, director executiv City Grill.



Ca să frâneze fenomenul, ANAF a început deja să organizeze controale la sânge.



In luna iulie, ANAF a realizat peste 3600 de controale la operatori economici in incercarea de a combate evaziunea fiscala. In urma acestora, a acordat amenzi in valoare de 17 mil de lei, adica mai mult decat a incasat din impozitarea bacsisului intr-un intreg semestru.



Deși este destul de clar că o mai bună colectare ar aduce sume mari de bani la buget, executivul vrea în schimb să introducă noi taxe.

Și Banca Națională susține că măsura ar reduce deficitul bugetar. Specialiștii spun în schimb că noile taxe vor avea un efect invers și că va crește gradul de muncă la negru.