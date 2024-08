Rezultatele studiului

Rezultatele au fost revelatoare: cercetatorii au constatat ca un somn slab poate creste riscul de aparitie a bolilor de inima cu pana la 141%. Aceasta descoperire subliniaza faptul ca somnul nu este doar o activitate necesara pentru refacerea organismului, ci un factor esential pentru sanatatea cardiovasculara. Mai mult decat atat, fiecare problema suplimentara de somn identificata a fost asociata cu o crestere cu 54% a riscului de boli de inima.

Printre aspectele somnului care au fost evaluate se numara regularitatea somnului, satisfactia fata de somn, vigilenta in timpul orelor de veghe, durata somnului si eficienta somnului. Toti acesti factori s-au dovedit a avea un impact semnificativ asupra sanatatii inimii.

Un aspect notabil al studiului este ca riscul crescut a fost observat in special la participantii care au oferit atat auto-raportari detaliate, cat si date obiective despre somn prin actigrafie. Acest lucru sugereaza ca masurarea corecta si cuprinzatoare a sanatatii somnului este esentiala pentru o predictie mai precisa a riscului de boli de inima.

Prin urmare, descoperirile acestui studiu atrag atentia asupra importantei somnului in mentinerea sanatatii inimii si evidentiaza necesitatea abordarii problemelor legate de somn, cum ar fi insomnia si privarea de somn. Intr-o lume din ce in ce mai agitata, in care somnul este adesea neglijat, acest studiu reaminteste faptul ca o odihna adecvata este esentiala nu doar pentru bunastarea generala, ci si pentru prevenirea afectiunilor cronice grave, precum bolile de inima.

sursa: Sfat Naturist