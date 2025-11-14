O grupare infracțională din care fac parte inclusiv angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost anihilată în urma unei acțiuni de amploare a ofițerilor de investigație, sprijiniți de mascații din BPDS „Fulger”.

În urma mai multor percheziții simultane la locuințele persoanelor vizate, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în Trenul Prietenia, au fost descoperite peste 120.000 de țigări ce urmau să fie aduse în România, informează TV8.