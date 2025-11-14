O grupare infracțională din care fac parte inclusiv angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost anihilată în urma unei acțiuni de amploare a ofițerilor de investigație, sprijiniți de mascații din BPDS „Fulger”.
În urma mai multor percheziții simultane la locuințele persoanelor vizate, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în Trenul Prietenia, au fost descoperite peste 120.000 de țigări ce urmau să fie aduse în România, informează TV8.
Potrivit unui comunicat al Poliției de la Chișinău, angajații feroviari ar fi profitat de pozițiile lor de serviciu pentru a facilita transportul ilegal al produselor din tutun peste frontiera de stat.
Club Feroviar a informat miercuri că Trenul Prietenia Chișinău-București, care are în compunere și vagoane de la Kiev, a fost ținut aproape șapte ore la frontiera dintre Republica Moldova și România.