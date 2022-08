Postul american de televiziune CNN a geolocalizat și a confirmat faptul că înregistrarea video în care apar mașinile militare ale rușilor în interiorul centralei de la Zaporojie este autentic, însă nu au putut stabili și momentul în care a fost făcută, relatează HotNews.ro.

Rumored footage from Zaporizhzhia NPP shows a large amount of Russian military hardware parked inside. pic.twitter.com/u5bTBmIEFt

There is incoming and outgoing artillery battles near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant now