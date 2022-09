La prima vedere, scena pare desprinsă dintr-un film SF. Potrivit specialiștilor, este vorba de rachete incendiare 9M22S (9M22C) lansate deasupra satului Ozerne, din regiunea Donețk. Racheta are 180 de elemente incendiare care se aprind în momentul lansării.

#RussiaIsATerroristState

Russian Army using 9M22S (9M22C) incendiary rockets.

The 9M22S payload (9N510) consists of 180 un-fuzed incendiary elements which are ignited on ejection by an expelling charge of six linear shaped-charges (LSC).

Ozerne village, Donetsk oblast.

