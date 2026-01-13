Europarlamentarii AUR: “Ursula von der Leyen NU are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR”

Conform Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, semnarea unui acord internațional de asemenea amploare nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o ședință legal convocată sau printr-o procedură scrisă finalizată, în care miniștrii statelor membre își exprimă votul și mandatul politic. O simplă reuniune a COREPER II nu poate substitui această etapă obligatorie, întrucât COREPER are exclusiv un rol tehnic și pregătitor, fără competență decizională.

În absența unei decizii a Consiliului UE, Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna Acordul MERCOSUR, iar o asemenea acțiune ar reprezenta o încălcare gravă a procedurilor europene și a tratatelor în vigoare.

Europarlamentarii AUR subliniază că, în cazul în care ar fi convocată de urgență o ședință a Consiliului UE înainte de deplasarea anunțată în Paraguay, din partea României ar putea semna un ministru cu competență directă, respectiv ministrul Economiei sau ministrul Agriculturii. O asemenea ședință ar face vizibil, pentru prima dată, cum votează efectiv un ministru USR sau un ministru PSD pe un acord care afectează grav fermierii români și economia națională.

AUR consideră că acesta este momentul adevărului: românii trebuie să știe cu ce mandat, din partea cui și în interesul cui votează reprezentanții guvernului României un acord internațional cu impact economic, social și agricol major.

Europarlamentarii AUR avertizează că orice ocolire a Consiliului UE și a miniștrilor statelor membre subminează controlul democratic, legalitatea instituțională și suveranitatea decizională a statelor, iar semnarea Acordului MERCOSUR în aceste condiții riscă să fie contestată juridic.

Alianța pentru Unirea Românilor va continua toate demersurile politice și instituționale necesare pentru apărarea intereselor fermierilor români, a economiei naționale și a respectării stricte a tratatelor europene.