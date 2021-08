O mănăstire şi circa zece sate au fost înconjurate de flăcări miercuri după-amiază pe insula Evia, situată la o distanţă de 200 de kilometri de Atena.

An #apocalyptic #scene from the uncontrolled #fire still raging on #Evia island in #Greece near the town of #Limni. More than 15 villages have been evacuated; hundreds of homes burned. Video by @struttluke Full story: https://t.co/ZxIDH8A4QW pic.twitter.com/TFuNBe3srs