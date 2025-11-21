„Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a spus premierul.
Șeful Guvernului a precizat că se lucrează deja la mai multe scenarii pentru modificarea legislației privind pensionarea anticipată.
Potrivit acestuia, dacă pachetul legislativ referitor la pensiile magistraților va trece, acesta ar putea reprezenta un punct de plecare pentru elaborarea unor reforme similare aplicabile și altor domenii.