Ilie Bolojan: „Trebuie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile și să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard”

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că executivul analizează măsuri pentru limitarea pensionărilor anticipate în toate categoriile profesionale, argumentând că o astfel de reformă este necesară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii și buna funcționare a economiei pe termen lung.

„Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a precizat că se lucrează deja la mai multe scenarii pentru modificarea legislației privind pensionarea anticipată.
 
Potrivit acestuia, dacă pachetul legislativ referitor la pensiile magistraților va trece, acesta ar putea reprezenta un punct de plecare pentru elaborarea unor reforme similare aplicabile și altor domenii.