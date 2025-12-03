Ilie Bolojan i-a făcut o vizită lui Viktor Orban la Budapesta. Discuție „pragmatică” între cei doi oficiali

Ilie Bolojan i-a făcut o vizită lui Viktor Orban la Budapesta. Foto: Guvernul României
Premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban, au avut miercuri o discuție „pragmatică” pe tema consolidării inteconectărilor în sectorul energiei electrice, informează Guvernul.

”O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-o postare a Guvernului, pe rețeaua X.

La întâlnirea de la Budapesta a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker.

