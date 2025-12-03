Povestea Zianei - fetița care la numai trei ani duce o luptă contracronometru cu o boală teribilă. Șansa ei la viața stă într-un tratament extrem de costisitor: 650 de mii de euro. Părinții au reușit să strângă mare parte din acestă sumă, dar mai au nevoie de 90 de mii de euro.