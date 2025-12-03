”O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-o postare a Guvernului, pe rețeaua X.
La întâlnirea de la Budapesta a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.
După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker.
Premierul Bolojan merge la Viena pentru o vizită de două zile: oprire strategică la Budapesta pentru discuții energetice