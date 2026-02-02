Ilie Bolojan fuge din nou de jurnaliști, într‑un gest de sfidare supremă. Șeful PNL are o susținere la limită chiar în interiorul partidului – VIDEO

Ilie Bolojan continuă să sfideze presa și, implicit, opinia publică, refuzând să stea de vorbă cu jurnaliștii. Șeful Guvernului și al PNL a venit la ședința organizată cu liberalii pentru desemnarea funcțiilor de lider de grup și secretar al Camerei Deputaților, funcții disputate între oamenii lui Ilie Bolojan și cei ai lui Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți lideri PNL din teritoriu. Disputele au scos la iveală susținerea tot mai slabă de care se bucură premierul chiar în propriul partid, propunerile fiind votate la limită. La un moment dat, Bolojan chiar și-a rugat colegii să nu-l mai conteste, pentru că îi șifonează imaginea în negocierile cu PSD.

La ședința conducerii PNL, atmosfera a fost extrem de tensionată. La un moment dat, Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor să nu-i mai atace planurile, deoarece nu ar ajuta partidul să aibă „o poziție subrezită în coaliție”, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Asaltat de reproșurile liberalilor care nu îi susțin planurile și de criticile privind faptul că și-a adus oamenii de încredere de la Oradea pentru a-i promova în funcții din Camera Deputaților, Bolojan a afirmat: „Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior.”

În cele din urmă, șeful PNL a avut câștig de cauză la limită: oamenii susținuți de el au obținut doar cu câteva voturi mai mult decât cei susținuți de aripa Hubert Thuma. Astfel, Gabriel Andronache a câștigat votul pentru funcția de lider de grup al deputaților PNL în fața lui Ciprian Dobre, cu scorul 29–22, iar Arina Moș, susținută de Bolojan, l-a învins pe Alexandru Popa, susținut de Thuma, cu scorul 27–24.