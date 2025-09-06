Idei de pachet pentru gustarea celor mici de la școală

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Gustarea de la școală nu ar trebui să lipsească în nicio zi, însă, de multe ori, din cauza lipsei de timp sau de inspirație, pachețelul de la școală poate deveni o masă nesănătoasă. 

Ce punem în pachețelul pentru școală

Iată câteva sugestii privind alcătuirea gustării copilului, astfel încât să fie sănătoasă, rapidă și gustoasă:
•    Fructe proaspete, de sezon: mere, struguri, nectarine, caise, pepene roșu, pere, prune etc.
•    Fructe congelate , în sezonul rece, spre exemplu , când disponibilitatea fructelor proaspete poate fi mai redusă 
•    Lactate : iaurt grecesc, kefir, iaurt de băut etc. – conținut de grăsime 2-3 %
•    Legume, sub diferite forme și combinații : sticks-uri de legume proaspete, chips-uri de legume la cuptor etc.
•    Oleaginoase : nuci, migdale, alune de pădure, caju, semințe de dovleac / floarea-soarelui, etc. – Consumate în stare crudă, neprăjite și nesărate
•    Batoane de cereale făcute acasă împreună cu copiii 
•    Sandwich-uri sănătoase , urmând modelul ,,Farfuriei Sănătoase” (Legume + 1 sursă de carbohidrați : pâine/ lipie/wrap, etc. + 1 sursă de proteine : carne/ ouă/ brânză/ peste)

Idei de gustări pentru pachețelul de la școală

Cu puțină inspirație, putem alcătui gustările copiilor într-un mod sănătos, rapid și gustos, dar mai ales corect din punct de vedere nutrițional, evitând monotonia care poate apărea frecvent că urmare a consumului acelorași produse multe zile la rând. Printr-o alimentație, echilibrată și variată vom contribui la dezvoltarea lor sănătoasă că adulți.
•    Sandwich cu 2 felii medii de pâine integrală, cu ou fiert / brânză proaspătă / fâșii de piept de pui la grill / piept de curcan / ton în ton în suc propriu etc. și legume proaspete, la alegere (salată verde, roșii, castraveți, ardei, etc.) + 1 fruct la alegere
•    1 iaurt grecesc 2% grăsime + cereale integrale / fulgi de ovăz + fructe proaspete (banane, căpșuni, afine, zmeură, etc.) + o linguriță de miere de albine. În lipsa fructelor proaspete se pot adaugă și fructe congelate
•    2 fructe la alegere +  Oleaginoase : nuci / migdale / caju / semințe de dovleac, etc – neprăjite, nesărate
•    2 fructe la alegere + 1 iaurt natur de băut 2 % grăsime
•    Rondele de orez expandat cu unt de arahide și fructe proaspete (ex: feliuțe de măr, de banană)
•    Sticks-uri de legume (morcovi, țelină, ardei etc.) cu iaurt grecesc
•    Chips-uri de legume la cuptor 
•    Batoane de cereale sănătoase homemade făcute de copii 