Ce punem în pachețelul pentru școală

Iată câteva sugestii privind alcătuirea gustării copilului, astfel încât să fie sănătoasă, rapidă și gustoasă:

• Fructe proaspete, de sezon: mere, struguri, nectarine, caise, pepene roșu, pere, prune etc.

• Fructe congelate , în sezonul rece, spre exemplu , când disponibilitatea fructelor proaspete poate fi mai redusă

• Lactate : iaurt grecesc, kefir, iaurt de băut etc. – conținut de grăsime 2-3 %

• Legume, sub diferite forme și combinații : sticks-uri de legume proaspete, chips-uri de legume la cuptor etc.

• Oleaginoase : nuci, migdale, alune de pădure, caju, semințe de dovleac / floarea-soarelui, etc. – Consumate în stare crudă, neprăjite și nesărate

• Batoane de cereale făcute acasă împreună cu copiii

• Sandwich-uri sănătoase , urmând modelul ,,Farfuriei Sănătoase” (Legume + 1 sursă de carbohidrați : pâine/ lipie/wrap, etc. + 1 sursă de proteine : carne/ ouă/ brânză/ peste)

Idei de gustări pentru pachețelul de la școală

Cu puțină inspirație, putem alcătui gustările copiilor într-un mod sănătos, rapid și gustos, dar mai ales corect din punct de vedere nutrițional, evitând monotonia care poate apărea frecvent că urmare a consumului acelorași produse multe zile la rând. Printr-o alimentație, echilibrată și variată vom contribui la dezvoltarea lor sănătoasă că adulți.

• Sandwich cu 2 felii medii de pâine integrală, cu ou fiert / brânză proaspătă / fâșii de piept de pui la grill / piept de curcan / ton în ton în suc propriu etc. și legume proaspete, la alegere (salată verde, roșii, castraveți, ardei, etc.) + 1 fruct la alegere

• 1 iaurt grecesc 2% grăsime + cereale integrale / fulgi de ovăz + fructe proaspete (banane, căpșuni, afine, zmeură, etc.) + o linguriță de miere de albine. În lipsa fructelor proaspete se pot adaugă și fructe congelate

• 2 fructe la alegere + Oleaginoase : nuci / migdale / caju / semințe de dovleac, etc – neprăjite, nesărate

• 2 fructe la alegere + 1 iaurt natur de băut 2 % grăsime

• Rondele de orez expandat cu unt de arahide și fructe proaspete (ex: feliuțe de măr, de banană)

• Sticks-uri de legume (morcovi, țelină, ardei etc.) cu iaurt grecesc

• Chips-uri de legume la cuptor

• Batoane de cereale sănătoase homemade făcute de copii