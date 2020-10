Ideea lui George Becali pentru rezolvarea pandemiei: medicamente din India și Rusia

George Becali: „Și-atunci eu ce vreau să fac? Să aduc medicamente din India, din Rusia. Să-l bag… adică există o lege, dacă pui în farmacie, adică fără adaos. Și eu cumpăr medicamente, le pun în farmaciile din România, fără niciun fel de adaos, ca să poată oamenii, să-i salvăm, să nu moară oamenii. Mama mea e vindecată, are 90 de ani, mama mea e vindecată de două luni. Am avut toată curtea: și șofer, și oamenii din casă, și cutare, și Giovanni, și Victor (verii lui George Becali, n.n), toată comuna, majoritatea au avut virus. Le-am dat medicamente. Da, dar am avut ce să dau, oamenii n-au ce să ia. Asta vreau eu să fac.”