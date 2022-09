Concept în stilul blockbusterurilor americane despre dezastre climatice, clipul Gazprom arată cum îmtregul contionent începe să înbgheșe din momentul în care instalațiile gigantului energetic se închid și presiunea scade la 0.

"Chiar cred că vor ucide mii de ucraineni, că vor fura teritoriul altei țări și că Europa se va face că nu vede, de teama șantajului cu gazele naturale?" a scris Anatol Gherașcenko, consultant în cadrul Ministerului de Interne de la Kiev și unul dintre principalii specialiști în contracararea propagandei Kremlinului.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su