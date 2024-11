Marte cel seducator intra in semnul vibrant al Leului pe 3 noiembrie – odata ce acest lucru se intampla, putem prioritiza tot ceea ce aduce bucurie inimilor si trupurilor noastre. O doza suplimentara de jovialitate si romantism ne va sprijini in toate aspectele legate de dragoste. Putem si ar trebui sa incetam sa ne cerem scuze pentru ca existam si sa ne sustinem cu mai multa incredere ca niciodata. Planeta iubirii, Venus, intra in Capricorn pe 11 noiembrie, aducandu-ne o doza potrivita de optimism prudent in ceea ce priveste dragostea, finantele si afacerile. Apoi, Luna Plina in Taur din 15 noiembrie ne va oferi o implinire extraordinara a nevoilor noastre de securitate si bunastare materiala – este posibil sa avem parte de vesti importante de sarbatorit!

BERBEC

In viata amoroasa se anunta o perioada in care relatia de cuplu va deveni mai profunda. Dezvaluie-ti latura pozitiva, sensibila, mai ales daca esti la inceput. Comunicarea cu partenerul te va ajuta sa stabiliti noi obiective. Nu este exclus sa va mutati la casa noua. Daca esti singur, comunica mai mult cu ceilalti. Profita de aceasta perioada favorabila pentru a te apropia de oamenii care te intereseaza.

TAUR

Viata ta amoroasa este plina de pasiune si senzualitate. Unele situatii te vor face sa privesti partenerul printr-o prisma mai serioasa. Daca ai pe suflet anumite insecuritati, spune-i-le jumatatii tale. Va veti apropia si mai mult si vei vedea ca nu ai motive de ingrijorare. Daca esti singur, stelele sunt favorabile intalnirii cu o persoana remarcabila. Nu te neglija. Ai grija de aspectul tau, iesi mai des, si bucura-te de viata!

GEMENI

Starea de spirit in cuplu este minunata, iar partenerul face tot ce poate ca sa te faca sa te simti bine. Stelele sunt favorabile trecerii la un alt nivel in relatie. Spune ce simti! Partenerul te va intelege. Daca esti singur, Universul te ajuta sa scapi de sentimentul de singuratate. Ii va trimite in cale acea persoana care sa-ti faca sufletul sa cante.

RAC

Exprima-ti iubirea, arata-ti senzualitatea. Relatia de cuplu are nevoie si de astfel de momente fierbinti. Planetele sunt favorabile unei atmosfere romantice si pasionale. Surprinde-ti partenerul. Daca esti singur, nu te autosabota. Planetele te favorizeaza, profita de farmecul tau pentru a cuceri persoana care iti place.

FECIOARA

Erotism, romantism, farmec personal, buna dispozitie… acestea sunt cuvintele-cheie ale lunii, in special daca esti implicat intr-o relatie de cuplu. Increderea de sine si optimismul dau o nota mai intensa relatiei, iar partenerul este incantat de atitudinea ta. Daca esti singur, incearca sa scapi de negativitate. Nu esti unicul om necuplat de pe planeta, deci pe undeva este cineva care isi doreste la fel de mult ca si tine o relatie. Nu iti mai ramane decat sa iesi din casa ca sa si intalnesti aceasta persoana.

BALANTA

Luna debuteaza intr-o nota pasionala. Petreci mai mult timp cu partenerul de cuplu, iar dificulatile si problemele pe care le-ati avut pana acum dispar ca prin farmec. Intimitatea crescuta va da curajul sa va exprimati sentimentele si sa va reintariti increderea reciproca. Daca esti singur, nu fii dezamagit. Planetele se vor aseza favorabil si pentru tine. Asculta-ti inima si vei putea gasi ceea ce cauti.

Citește continuarea pe Sfatul Părinților.