Această zi este o invitație cosmică pentru a ne conecta cu energia proaspătă a lui Pluto în Vărsător și pentru a ne elibera de tot ceea ce nu mai servește căii noastre și visurilor noastre personale. Este un timp favorabil pentru a ne exprima individualitatea și pentru a ne concentra pe crearea unei vieți autentice și în concordanță cu valorile noastre. Acum avem ocazia de a aduce schimbări durabile și benefice în existența noastră, iar noile începuturi pe care le creăm acum vor aduce împlinire și satisfacție pe termen lung.

Horoscop zilnic BERBEC

Stresul si frustarile de la munca te-au facut sa te gandesti sa te mai eliberezi, sa iesi pe usa si sa te urci intr-un avion. Alt gand ce te poate bantui are legatura cu reintoarcea la scoala si un training pentru cariera in alt domeniu. Se prea poate sa ai nevoie de o vacanta sau de odihna mentala mai multa. Orice ai decide, este bine, cu conditia sa nu decizi azi si nu sub imperiul unei stari de stres si frustrare, ci de entuziasm pentru ceva diferit pentru viitorul tau.

Horoscopul zilei TAUR

Multe schimbari se pot intampla in viata ta in aceasta perioada. Desi majoritatea sunt pozitive, agitatia din jurul lor te poate nelinisti. Nu ceda in fata panicii. Nimic din ce nu vrei sa gestionezi nu trebuie gestionat. Ia lucrurile pas cu pas, orice ai face acum. Pe masura ce le bifezi, drumul se elibereaza si se prezinta mult mai clar si placut. Cand vei ajunge la destinatia dorita, totul va fi excelent. Tot inainte!

Horoscop azi GEMENI

In sfarsit incepi sa vezi recompensa pentru toate eforturile trecute si munca grea. Ai bifat anumite victorii semnificative si lantul castigurilor continua azi. Ramai fidel si autentic fata de principiile tale. Nu te abate de la propria ta reteta de succes. Evita contacul cu oamenii ce nu iti sustin ideile si iti pun bete in roate prin diverse contre.

Horoscop zilnic RAC

Te simti teribil de intarziat si asta iti poate prinde bine pentru ca iti creezi o zona tampon de pauza pentru a contracara orice energii negative din exterior. Treci printr-o perioada dinamica si este evident din orice miscare pe care o faci. Tine-o tot asa cu toata treaba buna facuta. Vei avea doar de castigat din asta.

Horoscopul zilei LEU

Astazi ai nevoie de putina liniste si pace. A venit un moment in care sa iti contempli viata si sa te gandesti cat de departe ai ajuns si incotro te indrepti, scrie SfatulParintilor. Asta iti va da spatiul necesar pentru a lua anumite decizii bune pentru viitor. Oamenii din jurul tau pot fi o influenta negativa uneori. Mentine-te pentru tine, stai cu ochii pe obiectivul tau si mergi inainte decis si dinamic. Nu lasa pe altii sa te influenteze. Urmeaza metode incercate si testate si vei reusi cu siguranta.

Horoscop azi FECIOARA

Este o zi minunata pentru tine. Trebuie doar sa iti pui la bataie tot farmecul si diplomatia ca sa depasesti orice obstacol ar putea aparea pe calea ta si sa pui trecutul in sertarul cu amintiri pentru totdeauna.

Horoscop zilnic BALANTA

Vei reusi indiferent ce iti pui in plan astazi. Orice propunere care vine spre tine trebuie analizata si gandita atent. Nu spune da sau nu din impuls. Mai bine cere si celor mai apropiati un sfat, din moment ce acestia sunt cei care te iubesc cu adevarat si care vor ce e mai bine pentru tine.

Horoscopul zilei SCORPION

Trebuie sa iti pui treburile in ordine astazi. Este singurul mod sa te asiguri ca viata o ia pe directia dorita. Tine-ti planurile sub control si in discretie. Nu face anunturi la cunostinte si la oamenii din cercul tau social pentru ca nu stii cine asculta si ce intentii are. Dezvaluie cele mai adanci dorinte doar celor extrem de apropiati si de incredere. Acestia au cele mai bune intentii in inima si tot ei sunt cei ce te sustin si ajuta sa iti implinesti visele.

Horoscop azi SAGETATOR

Esti plin de energie si dinamism astazi si asta inseamna ca poti obtine aproape orice iti pui in minte sa obtii. Orice dificultati ar aparea, te vor face mai puternic. Pana la sfarsitul zilei, cu siguranta ai bifat anumite victorii si vei iesi un invingator din toate acestea.