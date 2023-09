Horoscopul zilei ne mai spune că o stare de spirit placuta va prevala atunci când Luna face trigon cu Venus in Leu, pregatindu-ne pentru lucruri mai interesante.

Horoscop zilnic BERBEC

Placerile fizice pot fi in topul prioritatilor tale azi. Poti simti nevoia sa te duci la restaurantul tau preferat si sa servesti pe cinste inclusiv un vin bun, aperitiv si desert. Sau te poti simti foarte energic si dornic sa iti duci partenerul la un tratament spa. Orice ti-ar trece prin cap ca dorinta, exerseaza putina retinere si echilibru. Poti accesa prea mult din ceva bun si dai deja in exces.

Horoscopul zilei TAUR

Aspectele de iubire se pot dovedi prea intense azi. Poti avea un start de saptamana mai aspru. Poate partenerul este prea solicitant asupra timpului si energiei tale. Poate sa fie mai degraba o zi buna de trait mai mult pe cont propriu. Fa-ti treburile presante apoi da-ti voie sa te bucuri de un masaj, o sauna sau de o baie fierbinte si doar sa te relaxezi. In acest fel vei fi mult mai proaspat si cu energia restabilita cand te vei intalni cu partenerul.

Horoscop azi GEMENI

Mentine-ti o stare de spirit jucausa in timp ce gestionezi treburi presante azi. Este usor azi sa te iei foarte in serios si la fel si pe altii, dar atunci apar tensiunile si luptele de putere. Daca gasesti momente ocazionale de umor, nu te ingrijora ca iti scade autoritatea sau productivitatea. Elibereaza presiunea despre ce ai de facut si nu te mai gandi obsesiv la rezultatul final. O colaborare creativa iti va da solutia pentru orice problema ar aparea. Lasa egoul deoparte si coopereaza.

Femeia ideală cu care vrea să se căsătorească, în funcție de zodia lui

Horoscop zilnic RAC

Freamatul si agitatia din lumea ta de azi pot fi destul de solicitante, in special daca tu doar vrei sa iti tragi sufletul si sa iti aduni gandurile. Nu vor fi treburi de viata si de moarte azi dar orice ar fi peste zi, iti prinde bine sa vorbesti ce gandesti cu membrii de familie sau cu colegii. Discuta subiecte intime si secrete sensibile cu oamenii care stii ca te sustin oricum. Cand esti familiar emotional cu cineva, ai revelatii mari si cresti mult ca om. Un om intelept spunea “Increderea se construieste in momentele foarte mici.”

Horoscopul zilei LEU

Ti se recomanda astazi sa te abtii si controlezi pentru ca poti fi in conflicte cu oamenii din motive total eronate. Tu esti gata sa te lupti pentru ce gandesti ca este al tau, fie ca e vorba de raftul tau din frigider sau o marire de salariu. Totusi, fii atent cui declari ca iti este inamic. Risti sa pierzi aliati valorosi daca esti prea grabit sa judeci. Inainte de a ataca pe oricine cu cuvintele, verifica daca este chiar tinta reala. Gaseste moduri mai sanatoase sa iti racoresti furia in loc sa generezi frustrari in nevinovati. Eleanor Roosevelt spunea “Furia este doar anticamera pericolului.”

Horoscop azi FECIOARA

Sa traiesti doar in moment iti este aproape imposibil azi, totusi a fi total prezent este exact ce ai nevoie sa faci. Poate te indoiesti de intuitia ta care te indeamna sa faci schimbari spontane. Ai prefera sa rezisti vanturilor schimbarii si sa eviti noi traiectorii. Insa sa stii ca a-ti imbunatati actualele planuri nu face decat sa te aduca mai aproape de obiectivele tale, dar nu vei vedea beneficiile pana cand nu este gata munca. Adevarul si succesul tau este “in cuptor” in curs de preparare. Ai rabdare.

Horoscop zilnic BALANTA

Esti tocmai bun sa iesi dintr-o infundatura de care nici nu erai, poate, constient, in ceea ce priveste evolutia ta. Ai fost asa de ocupat sa faci fata responsabilitatilor la munca si acasa incat abia daca a ramas timp pentru altceva si asta nu e bine. Cauta acum oportunitati sa socializezi si sa te reconectezi cu oameni care te inspira si iti aduc bucurie. Azi s-ar putea sa ai inca chef sa stai mai mult pe acasa, pe o canapea, insa de maine se schimba energia asa ca pregateste-te. Tu oricum esti in maximul tau cand esti in contact cu oamenii.

Cele mai mari frici ale zodiilor într-o relație. Temerile în dragoste, influențate de astre

Horoscopul zilei SCORPION

Sa ceri direct ceea ce vrei nu este asa de simplu precum suna. Poti evita azi sa pari vulnerabil pentru ca preferi sa nu fii dependent de altcineva. Poate esti chiar ciufut azi caci incerci sa nu fii expus emotional, scrie Sfatul Parintilor. Totusi, dorintele tale se schimba la fel de des precum dispozitiile. Vei primi mai multa sustinere atunci cand iti recunosti nevoile si iti indulcesti abordarea. Nu iti bloca binecuvantarile din Univers impingandu-i pe altii departe detine. Mierea atrage mai multe albine decat otetul.

Horoscop azi SAGETATOR

Accepta fara ezitare si indoiala un compliment sincer pe care il primesti azi. Desi iti place portia de incredere primita dupa o apreciere, esti genul de persoana care pune pret si pe comentariile critice pentru ca ele iti dovedesc ca altii sunt foarte atenti la tine. Ca sa ai succes pe termen lung, este esential sa echilibrezi negativul cu pozitivul. Adevarul este mereu undeva la mijloc. Primeste cu bucurie orice feedback pozitiv si nu te teme ca asta inseamna ca devii nerealist in ceea ce te priveste.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Uneori, a impinge mai tare spre cineva sau ceva ce opune rezistenta nu este o formula castigatoare. De exemplu, un partener refuza sa vrea o calatorie pe care tu o gandesti ca ar fi benefica pentru voi doi. Sau continui sa tintesti spre o anumita performanta in munca ta si nu iti dai seama cand ai atins-o deja de cat de tare te efortezi. Astazi este o zi in care iti face bine sa vezi si gasesti echilibrul dintre a impinge spre ce vrei si a accepta ceea ce este. Scopul final este linistea ta, nu satisfacerea orgoliului sau ambitiei.

Horoscopul zilei VARSATOR

Ai putea ezita sa iti vorbesti adevarul in legatura cu un aspect delicat cu un partener, coleg sau prieten. Din pacate, solutia de a tacea nu este una buna daca vrei sa nu se multiplice problemele de acest tip. Canalizeaza-ti energia emotiilor neexprimate in a gasi moduri de exprimare care nu sunt nici dure nici nepoliticoase. Nu ai de ce sa tii acest tip de stres in corpul tau si sa lasi o tensiune sa pluteasca in aer. Transparenta este primul pas spre crearea armoniei.

Horoscop azi PESTI

Azi ai putea alege sa te desprinzi de multime si sa iti urmezi propria inspiratie pentru starea de bine. Este normal sa fii si entuziasmat si speriat in acelasi timp, intrebandu-te daca instinctele te calauzesc cu adevarat spre bine. Din fericire, Cosmosul lucreaza pentru sustinerea ta. Ai incredere ca totul merge conform planului divin si ca ai determinarea de a gasi mereu caile spre armonia ta. Crezi in tine si automat si altii vor crede in tine.

Schimbarea crucială de care ai nevoie în viață acum, pentru a fi fericit(ă), în funcție de zodie