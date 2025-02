Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, marti 18 februarie 2025

Pe masura ce Luna capricioasa din Scorpion formeaza o cuadratura cu intensul Pluto, avem o tendinta sporita de a reactiona exploziv la orice pare a fi o tentativa de a ne controla. Cand puternicul Soare intra in Pestii compasionali, s-ar putea sa ne confruntam cu dificultati suplimentare in a intelege unde ne sfarsim noi si unde incep ceilalti. Mai tarziu, Luna coopereaza cu articulatul Mercur, oferindu-ne alinare pe masura ce incercam sa clarificam incurcaturile. Totusi, va fi nevoie de mai mult decat simple intentii bune pentru a gasi solutii confortabile!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tensiunile pot fi frecvente, in special acasa si in mediul de familie. Familia pare a avea solicitari masive de la tine si te zbati sa iti mentii capul deasupra apei. Visezi sa evadezi. Asta te poate impinge sa te eschivezi de responsabilitati in dorinta sa te simti mai bine. Dar nu ajungi mai aproape de rezultatul dorit astfel. Doar de tine depinde sa iti gestionezi mai eficient timpul, ca sa ai loc si de timp pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un comportament exagerat si dramatic de partea ta poate fi in detrimentul parteneriatelor personale si profesionale azi, draga Taur. Trebuie sa iti tii in frau personalitatea excesiva si sa exersezi rabdarea, ca sa preintampini eventuale obstacole. Daca lasi situatia sa iti scape din mana, poti ajunge la greseli pe care le vei regreta ulterior. Esti anxios sa obtii progres rapid, dar tine minte : graba strica treaba. Abilitatea ta de a fi mai flexibil este cea care iti va determina rezultatul final.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cineva iti poate cere sa faci ceva cu care nu esti confortabil si daca este acest caz, cauza poate fi data de un unghi ciudat dintre Saturn cel sobru si un punct sensibil din semnul tau zodiacal. Oricare ar fi situatia, sa nu simti ca trebuie sa cedezi acestei solicitari. Desi pare ca un pas inapoi, a sta drept in fata a ce crezi tu iti poate intari reputatia.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Actuala configuratie stelara iti poate da indicii ca acum este cel mai bine sa mergi dus de val si de curentul vietii, chiar si daca asta inseamna sa mergi pe un drum ce te invita spre ceva diferit. Cu cat opui mai multa rezistenta, cu atat pierzi oportunitati care sunt menite pentru tine. In timp ce Luna formeaza o legatura azi cu Pluto si pare excelent sa dai drumul la sentimentele restrictive, este nevoie si de un efort constient ca sa le eliberezi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O cale de a face progres este sa fii flexibil in legatura cu optiunile ce ti se deschid. Daca te decizi ca exista ceva ce nu poti realiza, este posibil ca anumite ganduri limitative sa te impedice sa avansezi. Mixul de energii ale momentului te inspira sa fii deschis spre inspiratie si idei creative care nu sunt ceea ce asteptai, poate, insa pot functiona foarte bine pentru tine.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Azi pot fi aspecte ale jobului tau curent sau un program care nu iti este foarte atractiv, dar asta nu inseamna sa le eviti. Orice exista pentru tine de facut, poate fi o oportunitate sa iti prezinti cea mai buna munca si sa te bucuri de satisfactia unui lucru bine facut. Ce se intampla mai departe poate sa nu mai fie in mainile tale, dar tu ai dat tot ce e mai bun si recompensele pot veni spre tine cu siguranta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Poate deja simti ca ceva important se intampla si ca lucrurile sunt pe cale sa se schimbe. De asemenea, pare ca ai control mic in tot procesul si ca lucrurile avanseaza dupa propriile lor reguli. Poate avea legatura cu un aspect de familie si daca este acest caz, cel mai bine este sa ajuti ca lucrurile sa mearga in directia in care merg in mod natural, fara sa opui pic de rezistenta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Poate ca ai anumite dificultati cu deciziile verbale si totusi sa vezi ca atunci cand vine vorba de activitati spirituale sau caritabile, sa fii complet in elementul tau. La un nivel material, pare ca un elemente este impotriva ta. Oricum, lucrurile nu sunt cum par a fi. Daca ti se pare ca o oportunitate dispare din viata ta, inseamna ca ea face loc pentru ceva mult mai bun.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Poate ca te intelegi bine cu o noua cunostinta si totusi sa ai si anumite dubii asupra sa. Daca esti in acest caz, atunci Luna si legatura sa cu potentul Pluto te inspira sa cauti raspuns prin anumite intrebari. Daca ai ignorat anumite sentimente despre cunostinta aceasta, atunci confrunta-te cu o situatie ce apare si vei primi raspunsurile cautate si fie te vei reasigura ca totul e ok, fie macar stii unde te afli si ce ai de facut.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Starea ta mentala te poate ajuta sa imbunatatesti aspecte sau te incurajeaza sa cauti cel mai prost scenariu. Tu alegi dupa care voce te iei azi. Oricum, cu planetele cheie care iti agita emotiile, este nevoie de prudenta si constientizare referitor la ceea ce simti. Indiferent daca imaginea pe care o ai este optimista sau invers, este bine sa stii ca situatia din fata ta se poate balansa oricand in ambele directii inainte de a atinge tinta. Asadar, ajuta situatia cu o stare mentala optimista si pozitiva.

Mai multe AICI