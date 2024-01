Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Libertatea este numele jocului pentru tine azi. Fie ca realizezi sau nu, ai multa libertate si ar trebui sa te bucuri de ea cu incredere. Fii spontan. Planifica o calatorie lunga undeva unde esti curios sa ajungi. Ai multe lucruri de trait deci iesi acolo in lume si traieste. Dand drumul fricilor iti vei face si mai mult loc pentru visele tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Deseori ai tendinta sa iei oamenii la valoarea care se vede. Esti o persoana foarte deschisa, deci iti asumi ca si ceilalti sunt la fel de onesti. Azi ai putea avea de-a face cu cineva ce are interese ascunse. Poate ca nu isi releva povestea intreaga. Nu lua cuvantul de buna tuturor, e o zi in care multa lume vorbeste mai mult decat de obicei dar nu neaparat si mai sincer.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

S-ar putea sa spui una intr-un minut si opusul in clipa urmatoare. Cea mai mare parte din timp, tu continui sa sari de la un subiect la altul fara pic de greutate si stres, dar azi oamenii te pot taxa pentru asta. Gandeste cu adevarat ceea ce urmeaza sa spui. Nu gandi cu voce tare sa te auda si altii. Procesul tau continuu mental poate fi inteles gresit si risca sa genereze confuzie.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca ai in fata 10 oferte de aperitive in meniu, iti poate fi greu sa alegi una singura. Simte-te liber sa alegi doua sau mai multe. Nu lasa indecizia sa te incetineasca. Nu privi acest lucru ca pe ceva negativ. Cheia azi este sa te duci cu valul. Expandeaza-ti visele cat de departe si de mult doresti. Simte-te bine si distreaza-te cat timp iti poti asuma responsabilitatea pentru actiunile tale.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Dintr-o data, lucrurile pot parea complicate pentru tine. Ceva stresant poate escalada si nu esti sigur daca esti stapan pe toate situatiile. La lucrurile cate un pas pe rand. Rezolva aspecte pe masura ce apar. Daca te agiti prea rau in mintea ta, te poti simti prea coplesit de ce te temi si ajungi sa nu mai gestionezi situatii altminteri total de stapanit. Nu transpira la lucruri marunte.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Lucrurile pot fi oarecum confuze pentru tine azi. Nu te simti ca si cum trebuie sa intelegi totul mereu. De fapt, acest lucru poate sa fie chiar total imposibil. Orice ai face, asigura-te ca esti tu insuti. Lasa-ti natura creativa sa straluceasca de-a lungul zilei. Alti oameni sunt destul de maleabili, deci ar trebui sa te simti sa preiei conducerea in aproape orice situatie. Asigura-te, totusi, ca ai consideratie fata de nevoile altora.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Dorinta este numele jocului pentru tine azi. Daca vrei ceva, poti obtine dar nu cu multa usurinta. Premiul se va duce cu persoana ce isi doreste cel mai mult. Arata oamenilor din jur cat de multe poti realiza. Vei impresiona multa lume cu determinarea ta incredibila si forta de a pune in practica.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Lasa-te sa intri in modul inalt creativ si scufunda-te intr-o cu totul alta lume. Evadeaza din realitatea prezenta si exploreaza-ti fanteziile prin orice fel de activitate si preocupare artistica. Viseaza cat de mare iti permite mintea. Nu exista limita pentru lucrurile care se pot manifesta intr-o zi ca asta. Impinge-ti limitele si testeaza-ti granitele. Vei fi in stare de mult mai mult(e) decat crezi despre tine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai putea fi intr-o faza de examinare a rolurilor pe care le joci cu cei din jurul tau. Poate ca joci des rolul de frate sustinator sau tata protector ori mama closca. Oamenii se pot indrepta spre tine pentru a primi suport. Desi te simti bine sa preiei aceasta responsabilitate, uneori ai si tu nevoie sa fii ingrijit. Deci azi, daca te simti cam secatuit sau obosit, nu pretinde ca totul e ok. Poate ca e timpul ca ceilalti sa afle ca ti-ar prinde si tie bine sustinerea lor acum.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nu este o zi in care sa stai in casa si prin preajma ei. Daca nu esti in statie la momentul potrivit, risti sa pierzi trenul ! Asigura-te de ceasul iti functioneaza bine. Exista timp pentru relaxare si timp pentru actiune. Azi e ziua de actiune. Traieste viata cu intensitate maxima si fa ca fiecare zi sa conteze.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi ai putea sa fii oarecum preocupat despre ce gandesc altii despre tine. Ai putea tanji dupa mai multa apreciere si atentie, convins fiind ca le meriti. Esti o persoana inteligenta si eficienta si uneori oamenii tind sa iti ia calitatile de bune. Nu vad mereu cat de dificil iti este sa realizezi tot ceea ce faci. Nu te teme sa te deschizi spre cineva azi despre presiunile pe care le simti. Daca altii iti intelegi stresurile, inseamna ca te pot sustine la nevoie.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi este o zi fantastica pentru tine. Vei simti cum ceata din ultimele zile se ridica si esti gata sa treci la actiune. Comunicarea joaca un rol mare in felul in care iti traiesti azi ziua. Vei vedea ca unele lucruri se vor misca chiar repede si, daca nu esti atent la ce se intampla in jurul tau, risti sa fii lasat in urma.

