Berbec
Iubire - Folosiți-vă mintea pentru a vă simți bine împreună cu prietenii!
Sănătate - Aveți grijă la alimentație și la regimul de somn.
Bani - Lucrați deschis! Găsiți potențiali clienți prin reputația personală care vă precede.
Taur
Iubire - Colaborați cu cei dragi, cereți-le sfatul la dilemele personale și aveți încredere că primiți răspunsul optim.
Sănătate - Participați la sesiuni de consiliere, pentru a avea clar stabilite obiectivele. Nu știți cum să procedați ca să vă mențineți starea de bine.
Bani - Sunteți indecis, vorbiți prea mult despre planurile de viitor personale. Fiți mai discret cu situația financiară.
Gemeni
Iubire - Aveţi mici accese de revelaţii interioare, iar cei din jur vi se pare că vă trag în jos acum. Staţi mai retras.
Sănătate - Ştiţi ce rezultate vreţi să obţineţi de la terapiile urmate, şi ştiţi ce să întrebaţi. Ori cum să cereţi sfaturi.
Bani - Cumpărăturile pot fi făcute sub impuls de moment. O să achiziţionaţi obiecte doar de dragul de a impresiona.
Rac
Iubire - Chiar dacă nu aveți cea mai reușită întâlnire, singura piedică în a vă simți bine rămâne atitudinea personală.
Sănătate - Echilibrul personal are întreruperi de ritm. Ori aveți momente de exces de energie, ori momente de pauză. Căutați compromisul ideal.
Bani - Apar situații care sunt în afara controlului. Nu vă dați cu părerea încă și așteptați deciziile superiorilor.
Leu
Iubire - Cumpăraţi cadouri pentru cei apropiaţi, şi apoi bucuraţi-vă de bucuria lor când le primesc.
Sănătate - Planificaţi mesele, cumpăraţi din timp produse de calitatea dorită şi ţineţi-vă dieta sub control.
Bani - Fiţi atenţi la chitanţe, la sumele plătite. Preţul ştiut trebuie să coincidă cu suma plătită la final.
Fecioara
Iubire - Vă este greu să vă deschideţi şi să treceţi peste bariera de curtoazie socială.
Sănătate - Vă simţiţi mai bine în singurătate. Retrageţi-vă din când în când, hidrataţi-vă corect şi reflectaţi la următorul pas.
Bani - Atenţie la superficialitate! Puteţi visa cu ochii deschişi şi nu vă stă mintea prea mult la sarcinile concrete.
Balanța
Iubire - Vreţi intimitate, dar numai unilateral. Împărtăşirea secretelor trebuie să vină şi din partea voastră.
Sănătate - Faceţi transformări pentru a ajunge la rezultate. Dacă persistaţi cu aceeaşi dietă,nu se va schimba nimic.
Bani - Atenţie la banii altora. Acoperiţi-vă orice mişcare cu acte, cu formalităţi şi citiţi litera legii.
Scorpion
Iubire - Aveți talent de pețitor și puneți în legătură persoane la care nu v-ați fi gândit că au ceva în comun.
Sănătate - Înconjurați-vă de persoane active fizic și vedeți că nivelul energetic personal se modifică.
Bani - Sunteți încrezător în munca efectuată dar riscați să fiți decepționat de reacția superiorilor care pot avea cerințe secundare.
Săgetător
Iubire - Aveți discuții mai tensionate cu partenerul, dar dacă adoptați varianta de mijloc se restabilește repede echilibrul.
Sănătate - Vă amintiți de trecut și asta vă răscolește sufletește. Depinde de voi ce emoții doriți să retrăiți.
Bani - Sunteți în contact cu figurile de autoritate. Abordați situația de o manieră practică și responsabilă.
Capricorn
Iubire - Regândiţi ce vreţi exact de la anumite relaţii. E un moment de reflecţie şi nu atât de deschidere socială.
Sănătate - Urmăriţi un gând răzleţ şi obţineţi rezultate nesperate. Ascultaţi-vă organismul şi mintea.
Bani - Faceţi un plan, analizaţi istoricul cheltuielilor, tendinţele de acum, şi apoi schiţaţi un buget pe domenii.
