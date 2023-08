Cu toate acestea, Luna se armonizează cu Soarele vibrant, aducând un ton cald și emoțional în atmosferă. În ciuda acestei armonii, ciocnirea cu Marte nerăbdător ne poate împinge să luăm măsuri imediate, indiferent de opoziție. Așadar, horoscopul zilei ne îndeamnă să găsim un echilibru între sentimente și acțiuni, pentru a evita repercusiunile nedorite.

Horoscop zilnic BERBEC

Sunt posibile schimbari subite si neasteptate in parteneriatele romantice acum. Poti fi cu energia foarte ridicata, cu pretentii si cerinte cand ajungi acasa, dar salveaza si ceva timp si spatiu pentru romantism. Partenerul poate ca are mai mult timp nevoie de tine si de compania si ideile tale.

Horoscopul zilei TAUR

Intuitia ta te va conduce la un bun noroc in relatia cu femeile acum, dar exista la orizont si unele provocari cu barbatii, in special cand subiectele implica spiritualitatea, metafizica sau politica. Incearca in mod special sa eviti orice asemenea dezbateri cu sexul masculin dar si dezbateri pe tema “conflictului dintre femei si barbati”. Nu e teren propice pentru asa ceva acum.

Horoscop azi GEMENI

Nu iti lasa impulsivitatea sa strice tot ce este mai bun in tine acum. Cand cineva apare in fata ta cu o idee noua fierbinte sau un nou plan de investitii, gaseste o scuza ca sa stai departe deocamdata de la orice decizie si verifica mai intai toate datele si informatiile. Vor veni tot felul de oportunitati grozave de acum incolo, dar trebuie sa alegi cu intelepciune si sa urmezi datele concrete, nu impulsurile.

Horoscop zilnic RAC

Poti avea un fel de criza de personalitate din cauza carierei sau conditiilor de munca, deci lucrurile financiare arata chiar bine acum. Poate ca te simti depasit sau obosit, dar daca mentii o stare de calm vei vedea cum lucrurile se vor aseza de la sine.

Horoscopul zilei LEU

Poate ca viata ta amoroasa este putin cam complicata acum. Familia sau socrii pot avea anumite idei care te fac sa simti ca ei iti conduc viata si tu esti doar un calator in ea. Poti inlatura aceasta idee cu un bun umor, cu rabdare si cu determinarea ca viata ta sa fie condusa si stabilita numai de catre tine.

Horoscop azi FECIOARA

Secrete de familie pot iesi in moduri socante si surprinzatoare acum. Desi unele dintre ele ar putea ridica provocari dificile, tu vei vedea ca si un mic val de haos va genera dupa aceea o atmosfera mai clara, aerisita si nu in ultimul rand iubitoare.

Horoscop zilnic BALANTA

A fi in centrul atentiei nu ti se pare asa de distractiv acum. Ai putea fi cu capul in nori si deconectat si nu ai timpul sau rabdarea pentru nebuniile altora. Si lumea chiar are ciudateniile ei acum in jurul tau. Pune-ti energia disponibila sa inveti despre orice te inspira, cum ar fi tehnici de vindecare alternativa. Vei culege roade.

Horoscopul zilei SCORPION

Ai putea primi vesti financiare provocatoare, dar nu le lasa sa te descurajeze. Daca ramai focusat, ai putea sa dai peste un noroc si o oportunitate neobisnuita care sa te puna inapoi pe un teren fericit. Vei uita curand de facturi si alte plati stresante pentru ca vei avea bani din belsug pentru a le plati pe toate.

Horoscop azi SAGETATOR

Aspecte de familie pot interveni in starea ta buna din aceasta zi – cineva ar putea veni spre tine cu mana intinsa cu ceea ce pare a fi o urgenta, scrie Sfatul Parintilor. Dar respira adanc inainte sa scoti portofelul. Pot fi si alte cai de rezolvare decat sa spargi un depozit bancar.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Vesti interesante sau informatii din interior pot veni spre tine, informatii care sa te puna sa lucrezi in a-ti construi cuibul dorit, fie ca e vorba de zona casei fie de munca de afaceri. Doar asigura-te ca folosesti cunostintele legal, exista si riscuri implicate si este foarte important sa fii constient de ele.

Horoscopul zilei VARSATOR

Aspectele de bani sunt subiect activ acum, in special daca datorezi cuiva bani. Poate ca persoana cauta o reasigurare ca poti plati. Ai sustinerea astrala pentru orice aspect financiar de termen lung, iar orice subiecte apar acum vor fi minore si rezolvabile pe termen scurt.

Horoscop azi PESTI

Schimbari subite la locul de munca pot aparea datorita schimbarilor din situatia familiei. Poti vedea ca ai colegi mult mai prietenosi si sustinatori pentru orice preocupare ai avea si nu credeai asta. Multe schimbari pozitive vor veni, in special in relatiile cu oamenii. Vei avea surprize placute de unde nu te astepti.

