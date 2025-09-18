Berbec

Iubire - Lucrurile făcute în compania potrivită sunt mai motivante, mai atrăgătoare și satisfăcătoare.

Sănătate - Faceți lucruri pentru voi, măcar un curs de nutriție sau un seminar de dezvoltare personală.

Bani - Fiți pregătit pentru cheltuieli apărute pe neprevăzut. Nu refuzați să acordați ajutor.

Taur

Iubire - Sunteți prea critic cu propria persoană. Uitați-vă mai cu atenție în jur și găsiți avantajele din imperfecțiuni.

Sănătate - Faceți ceva pentru sufletul vostru. Nu faceți rabat la calitatea terapeuților.

Bani - Cunoașteți persoane care sunt dispuse să vă ajute profesional, dar în condițiile lor. Analizați dacă merită.

Gemeni

Iubire - Nu puneți la suflet orice replică sau eveniment minor.

Sănătate - Sunteți mai vulnerabil, așa că, atenție la sistemul digestiv!

Bani - Afilierea sau chiar demararea unui proiect de colaborare cu un grup profesional vă este benefică.

Rac

Iubire - Alegeţi compania persoanelor cu aceleaşi interese, cu care să împărtăşiţi provocările unui ideal comun.

Sănătate - Dacă vă supraîncărcaţi, nu prea mai faceţi faţă aşa multor activităţi. Alegeţi echilibrat.

Bani - Nu acceptaţi limitări sau restricţii. Fiţi indepedenți, liberi şi exploraţi cele mai noi studii din domeniul de activitate.

Leu

Iubire - Simțiți nevoia de a înțelege sensul profund al rolului pe care îl joacă oamenii din viața voastră și e bine să analizați lucrurile în liniște.

Sănătate - Mediul familial, rutina vă oferă confortul emoțional de care aveți nevoie pentru a vă armoniza cu energia momentului.

Bani - Viața personală vă ocupă mintea. Trecutul vă ajunge din urmă și asta vă deconcertează. Rămâneți focusat.

Fecioara

Iubire - Comunicați, faceți deplasări, aveți de întocmit documente justificative. Nu prea mai aveți chef de socializarea de plăcere.

Sănătate - Conștientizați clar câtă oboseală s-a acumulat. Includeți în program și momente pentru revitalizare.

Bani - Doriți să lăsați lucrurile în ordine și vă preocupați de cele mai mici detalii.

