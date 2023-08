Soarele si Luna Noua sunt puse in conflict cu Uranus, dar Marte este entuziasmat de cunostintele ciudate ale celei de-a saptea planete. Cu alte cuvinte, exista o posibilitate pentru ca aceasta alianta sa impulsioneze un moment de schimbare in ceea ce priveste cariera si in viata ta romanticie.

In cele din urma, Luna si Soarele trec prin conjunctia cu Luna neagra Lilith. Aceasta se traduce prin faptul ca toti nativii din zodiac vor petrece timp cu partea lor intunecata. Este timpul sa gasesti echilibrul intre lumina si intunericul din interiorul tau. Acest moment poate duce la o eliberare emotionala si o creștere in dezvoltarea ta personala. Deci, fii pregatit sa experimentezi schimbari in emotiile tale, iar Luna neagra Lilith te va ghida prin aceste schimbari.

Horoscop saptamanal. BERBEC

Aceasta saptamana iti va seta terenul sa te misti intr-o maniera dinamica si decisiva. Vei aborda oamenii pe care ii iubesti, vei petrece momente frumoase cu ei si vei experimenta emotii profunde care iti vor largi orizonturile si deschide usile spre o realitate alternativa. Imaginatia va scrie propria sa poveste ; tu i te vei abandona si iti vei vedea visele devenite realitate, chiar si pentru cateva momente. Te vei simti totusi cam nesigur, cautand constant reasigurari in moduri presante ; nu exagera. Ti se va da sansa sa te exprimi cu pasiune.

Ceea ce a fost considerat progres incepand cu mijlocul lunii mai va incepe sa isi incetineasca ritmul sau schimba directia cumva. In aceste circumstante, iti va veni o idee mai clara de actiune. Nu te opri din a intra in negocieri pana in septembrie devreme. Lucrurile o pot lua inainte si inapoi insa progresul se va realiza cu siguranta.

Horoscop saptamanal. TAUR

Aceasta va fi o saptamana interesanta pentru tine. Te poti abandona cu alti oameni alaturi, poti stabili noi conexiuni si te poti distra, intrucat vei fi in dispozitii pozitive. Pe durata weekendului, emotiile iti sunt incarcate cu pasiune si cu o stare adanca si intensa. Aceste zile sunt ideale pentru excurii si calatorii, dar ar trebui sa eviti orice luat important de decizii ; dispozitia ta sensibila si romantica te va face sa pari naiv.

Idei noi sau informatii care au venit spre tine de la mijlocul lui mai vor intra intr-un stadiu de detalii pana in septembrie. Poate ca nici nu iti este clar cu ce sa incepi insa ai rabdare, sunt tot felul de schimbari de directie. Cel mai important este sa ramai comis pe ce iti este prioritate importanta.

Horoscop saptamanal. GEMENI

Aceasta saptamana va fi destul de solicitanta, deci trebuie sa fii pregatit cum trebuie. Moralul si increderea pot fi slabe. Cu toate acestea, vei reusi o munca interna utila si substantiala asupra ta. Poti fi incapatanat, cu abilitati puternice de negociere si pasiune si emotie intensa. Este timpul potrivit sa rezolvi sarcini profesionale solicitante si importante si in acelasi timp sa iti dedici momente vietii amoroase.

Ar putea fi necesar sa revizuiesti ce a fost sau ce trebuie sa devina prioritate importanta in viata de acum pana la finele lui august, in special daca acum experimentezi un nivel mai mare de responsabilitati decat anticipai initial. Nu fii tentat sa iei decizii impulsive pe cheltuitul banilor pe placeri.

Horoscop saptamanal. RAC

Saptamana aceasta iti va aduce o varietate de emotii si influente, deci in general va fi nevoie de un efort semnificativ. La inceputul saptamanii te va domina logica iar alegerile tale vor fi mai responsabile si practice. Fii atent, nu vrei sa devii prea presant, intrucat energia presiunii nu te va ajuta sa obtii ce vrei. instinctele tale sunt activate, crescandu-ti abilitatea de a te focusa pe scop. Persistenta si tenacitatea te vor duce unde vrei sa fii. Emotiile intense vor putea fi ascunse daca este necesar.

Asteapta-te si la o schimbare brusca de mod de a gandi. Asta poate fi rezultatul unui sens foarte diferit al vietii care a inceput sa se contureze de la mijlocul lui mai. Vei avea de gandit si de revizuit pana in septembrie ceea ce crezi ca poate fi o fundatie solida de pe care sa functionezi.

Horoscop saptamanal. LEU

Aceasta saptamana va balansa intre logica rece si emotii intense. Vei fi in stare sa iei decizii importante bazate strict pe logica. Profita de asta daca vrei sa rezolvi subiecte care necesita asemenea abordare. In urmatoarele zile, emotiile vor fi dominante din nou si vei simti o puternica determinare si o uriasa pasiune sa duci mai departe ceea ce faci, fara teama ca te-ai putea zbate pentru asta.

Poate ca vei avea nevoie sa te descurci cu unele fapte sau informatii neasteptate ce te-ar putea razgandi cu privire la planurile pe termen lung la care te-ai gandit incepand cu mijlocul lunii mai. Nu te astepta sa clarifici totul in graba, pentru ca s-ar putea sa fie nevoie sa treci prin proces gestionand asteptari schimbare de altii.

Horoscop saptamanal. FECIOARA

Aceasta saptamana iti va aduce turbulenta semnificativa, in mare majoritate din cauza propriilor tale stari. Iti vei suprima emotiile si vei deveni repede. Asta iti va ajuta afacerile profesionale dar iti va crea probleme in relatii. Eventual totusi, situatia se va imblanzi si vei putea sa reechilibrezi relatia cu partenerul. Pasiunea si emotia intensa va atinge varful si vei simti totul foarte intens. Din fericire, vei reusi sa gestionezi aceste emotii in treburile profesionale. Pe durata weekendului, te vei relaxa, totusi evita orice decizii serioase de luat.

Treburile ce implica pe altcineva pot atinge un punct de cotitura semnificativ. Orice aranjamente sau decizii finale din partea ta de pana acum se vor muta in urmatoarea etapa care poate implica banii. Pot fi multe de reflectat pe tema asta. Va fi nevoie sa te abtii sau sa revizuiesti detaliile inainte de a finaliza orice decizie.

Horoscop saptamanal. BALANTA

Aceasta saptamana este plina de capcane dar si de momente foarte placute. Unele vor fi relaxante si romantice, in timp ce altele pasionale si intense. In treburile profesionale, vei avea ocazia sa muncesti din greu si sa iti pretinzi orice crezi ca meriti, in timp ce iti promovezi cariera.

Mercur, planeta gandurilor si a luarii deciziilor va intra in curan din retrograd. Deciziile initiale vor trece printr-un proces de schimbare, in special cand sunt si alti oameni implicati. Poti realiza ca ai nevoie de mai multe detalii si trebuie sa iti iei oricat de mult timp ai nevoie pentru a face asta.

Horoscop saptamanal. SCORPION

In aceasta saptamana, vei inainta ghidat de logica ta si spiritul tau foarte practic iar asta te va ajuta sa iti promovezi interesele profesionale. La jumatatea saptamanii vei deveni mai sociabil, comunicativ si echilibrat. Mai tarziu, pe durata weekendului, vei experimenta pasiune, misticism, putere, dinamism si emotii intense. Duminica iti va aduce o zi ideala de a-ti incheia saptamana. Zilele sunt ideale pentru o scurta calatorie intr-o companie placuta.

Ai putea brusc realiza ca sunt prea multe necunoscute in fata ta ca sa ai o viziune clara despre incotro poate duce un drum pe termen lung. Ai nevoie sa te retragi din orice decizie mare finala pana la inceput de septembrie, pentru ca sa analizezi detaliile de finete precum si cum ar fi impactate rutinele normale de decizia respectiva. Nu te grabi in niciun fel.

Horoscop saptamanal. SAGETATOR

Aceasta saptamana va fi chiar draguta, aducandu-ti multe lucruri pozitive la un nivel personal si profesional. Vei cauta companii consistente la nivel personal si profesional. Nu vrei sa fii singur dar nici nu esti dispus sa faci companie cu oricine. Iubirea si tandretea vor deveni baza pentru momentele tale intime. Pasiunea si intensitatea emotionala vor ajunge in varf. Vei experimenta lumea cu profunzime emotionala iar asta iti va face viziunile mai stabile. Negocierea si cerintele vor fi ajutate de un bun control al emotiilor.

Un fel de moment de cotitura iti poate remodela relatia cu casa si familia ceea ce inseamna ca este important pentru tine sa iti reconfirmi nivelul de implicare cu acestia. Poate ca trebuie sa accepti ca este dificil sa intelegi motivatiile altuia si in loc sa te simti responsabil pentru altii, ar trebui sa te focusezi pe propriile tale prioritati pana la inceput de septembrie.

Horoscop saptamanal. CAPRICORN

Aceasta saptamana va aduce influente diverse in viata ta personala si profesionala. Dispozitia ta va fi dulce si romantica si vei simti nevoia de a fi apropiat de partenerul tau si sa iti satisfaci nevoia de companie. Pe durata weekendului, vei experimenta emotiile cu profunzime si intensitate. Asta se traduce in pasiune puternica si o dorinta uriasa de a deveni una cu partenerul tau. In treburile de munca, vei putea sa iti ascunzi emotiile foarte bine.

Vor fi unele decizii serioase pe care va trebui sa le iei acum pana la inceputul lui septembrie. Nu va fi o linie dreapta, deci asteapta-te sa reasezi lucrurile pe masura ce avansezi. Asta poate implica o serie de actiuni imprevizibile a altor oameni cu care va trebui sa te descurci. Nu accepta inca ca exista structuri solide puse la punct. Toate lucrurile sunt in schimbare acum.

Horoscop saptamanal. VARSATOR

Aceasta va fi o saptamana cu emotii intense si activitate. Vei fi in companie buna si in prezenta partenerului. Vei experimenta emotii adanci si solicitante, scrie Sfatul Parintilor. Nu poti prevedea nimic, deci doar experimenteaza ce vine la rand. Vei putea, totusi, sa te simti nesigur iar asta te poate face sa devii prea presant cu partenerul si cu oamenii din preajma.

Asteptarile altcuiva pot deveni evidente in moduri la care nu te astepti iar asta iti poate altera felul in care vezi evolutia lucrurilor pe termen lung, la inceput cu dezamagire. Cu toate acestea, nu este ceea ce pare de la inceput. Trebuie sa cauti spiritul practic ca sa mergi mai departe pana la inceputul lui septembrie.

Horoscop saptamanal. PESTI

Aceasta saptamana va fi interesanta, plina de momente intense. Vei avea sansa sa iei decizii importante, sa fii aproape de cei iubiti si sa simti iubirea in momente intense si tandre. Pasiunea te va seduce si vei renunta la orice idei conservatoare. Imaginatia te va defini si te va duce departe de realitate. Intuitia va fi activata mai mult, deci foloseste-o ca sa iti explici situatii ce nu pot fi procesate prin logica. Weekendul va fi ideal pentru excursii si stari de bine.

Luna plina de saptamana viitoare va genera un puternic sentiment ca altii sa reactioneze in maniere responsabile. Si altii pot pretinde acelasi lucru de la tine. Banii pot fi implicati cand ceva din trecut necesita sa fie clarificat si rezolvat pana la finele lunii august.

