Horoscopul săptămânii 13-19 iulie 2026. O perioadă a deciziilor și surprizelor în dragoste și bani

Publicat 10 iul. 2026, 14:52 Sursă astrology.com

Săptămâna 13-19 iulie 2026 este marcată de o serie de aspecte astrale importante, care favorizează schimbările și deciziile cu efecte pe termen lung. Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, aduce dorința de stabilitate, apropierea de familie și nevoia de a începe un nou capitol în viața personală. Pentru multe zodii, aceasta poate fi o perioadă potrivită pentru a închide uși vechi și pentru a face loc unor proiecte sau relații noi.

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