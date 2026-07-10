Cinefilii au votat cel mai bun film din toate timpurile. Câștigătorul a surclasat și celebrul Nașul cu Al Pacino

Revista de cinema The Empire a publicat un nou clasament al celor mai bune 100 de filme din toate timpurile, iar locul întâi a fost ocupat de o producție la care puțini s-ar fi așteptat.
Marele câștigător este „Fălci” („Jaws”), filmul regizat de Steven Spielberg în 1975, considerat de publicație cea mai importantă producție din istoria cinematografiei.
Decizia i-a surprins pe mulți cinefili, mai ales că în spatele său au rămas titluri considerate de decenii repere ale marelui ecran, precum „Nașul”, „The Shawshank Redemption”, „Star Wars: The Empire Strikes Back” sau „Aliens”.
Filmul care a schimbat pentru totdeauna cinematografia
„Fălci” a fost al cincilea lungmetraj al lui Steven Spielberg și producția care l-a transformat definitiv într-unul dintre cei mai importanți regizori ai generației sale. Scenariul, scris de Carl Gottlieb după romanul lui Peter Benchley, urmărește povestea unui orășel american care intră în panică după atacurile unui mare rechin alb.
Dincolo de succesul său de la lansare, moștenirea lăsată de film este considerată chiar mai importantă decât povestea în sine. Mulți critici văd în „Fălci” producția care a inventat practic conceptul de blockbuster de vară și a deschis tradiția marilor filme lansate în sezonul estival, când milioane de spectatori merg la cinema pentru producții spectaculoase și pline de acțiune.
Filmările au fost un adevărat coșmar
„Fălci” a rămas în istorie și prin dificultățile uriașe întâmpinate în timpul producției. A fost primul film realizat în ocean, iar acest lucru a complicat enorm filmările.
Steven Spielberg a depășit în mod repetat bugetul și a petrecut mult mai mult timp pe platourile de filmare decât era prevăzut inițial. În cele din urmă, însă, riscurile și eforturile s-au transformat într-un succes uriaș de box-office, iar „Fălci” a devenit unul dintre cele mai importante fenomene cinematografice ale anilor '70.
La Premiile Oscar din 1976, filmul a primit patru nominalizări. A fost inclus și în categoria „Cel mai bun film”, însă a pierdut în fața producției „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, o decizie considerată și astăzi de mulți cinefili drept una dintre marile nedreptăți din istoria Oscarurilor.
Top cinci cele mai bune filme din toate timpurile
Potrivit clasamentului realizat de The Empire, primele cinci poziții sunt ocupate de:
„Jaws” („Fălci”) – 1975
„The Godfather” („Nașul”) – 1972
„The Shawshank Redemption” – 1994
„Star Wars: The Empire Strikes Back” – 1980
„Aliens” – 1986
Filmele care au marcat generații întregi
„Nașul” este considerat unul dintre filmele care au redefinit cinematografia modernă, reușind să fie în același timp o producție de autor și un succes comercial uriaș. Replica „O să-ți fac o ofertă pe care nu o poți refuza” și celebra scenă cu capul de cal au intrat de mult în cultura populară.
Pe locul al treilea se află „The Shawshank Redemption”, adaptarea după o povestire de Stephen King. Povestea lui Andy Dufresne, condamnat pe nedrept pentru uciderea soției sale, continuă să fie considerată una dintre cele mai emoționante producții realizate vreodată.
„Star Wars: Imperiul contraatacă”, aflat pe poziția a patra, este văzut de mulți fani drept cel mai bun episod al celebrei saga, datorită dimensiunii poveștii, bătăliilor spectaculoase și revelațiilor care au schimbat pentru totdeauna universul creat de George Lucas.
Top cinci este completat de „Aliens”, continuarea regizată de James Cameron după filmul lui Ridley Scott. Criticii îl consideră unul dintre cele mai reușite sequel-uri din istoria cinematografiei și unul dintre cele mai bune filme de acțiune realizate vreodată.
Peste 1.000 de răspunsuri pentru realizarea clasamentului
Pentru actualizarea listei celor mai bune 100 de filme din toate timpurile, prima revizuire majoră din ultimii aproape cinci ani, redacția The Empire a apelat și la cititori.
În 2025, publicația le-a cerut acestora să nominalizeze cele 20 de filme care i-au inspirat, i-au provocat și le-au trezit cele mai puternice emoții. Peste 1.000 de răspunsuri au fost trimise către redacție.
Ulterior, voturile au fost transformate în punctaje ponderate și au fost analizate împreună cu opiniile criticilor și colaboratorilor revistei, rezultând o listă care reunește producții din epoci, genuri și țări diferite și care, în viziunea The Empire, reprezintă cele mai importante filme realizate vreodată.