Berbec

Nu mai predinte că totul este perfect. Știi foarte bine că nu este deloc așa. Examinează toate aspectele relației tale și vezi ce se poate repara. Îndreaptă-ți greselile făcute și de o parte și de alta și mergeți mai departe. Nu pune totul în cârca partenerului, deși nici invers nu este corect să se procedeze. Purtați amandoi responsabilitatea pentru punctul în care a ajuns relația voastră. Dacă ești singur, cineva de la locul de munca poate încerca o abordare mai personală. Deși nu este neaparat ceva rău, incearca să păstrezi discreția. În caz ca nu functioneaza, te poți retrage fără să faci valuri, scrie sfatulparintilor.ro.

Taur

Încă de la începutul lunii te simți mai extrovertit și îți exprimi mai usor sentimentele. Evită, însă, exagerarile, căci cu atat de multe marturisiri s-ar putea sa-ți sufoci partenerul, neobișnuit cu un astfel de comportament din partea ta. Daca esti singur, fii mai sociabil. Ai grijă la starea de spirit. Nu lăsa experiențele dureroase din trecut să iți afecteze relațiile viitoare. Întâlnește-te mai des cu persoanele care te fac fericit. Nu se stie niciodată când îți poti întâlni jumătatea. Asta dacă nu se află deja, printre cunoștințele deja făcute.

Gemeni

Viața amoroasă are toate șansele să prospere în această lună aprilie, spre încântarea ta și a partenerului de cuplu. Libidoul este ridicat și poate aduce momente pasionale în cuplu. Unele probleme, chiar dacă mici, pot aparea spre mijlocul lunii și este bine să le rezolvi cât sunt mici. Nu le lăsa să se facă mari. Daca ești singur, este indicat sa-ți extinzi cercul de prieteni/cunostinte. Îți vei spori astfel încrederea de sine, dar și sansele de flirt. S-ar putea să-ți întâlnești jumătatea până la finalul lunii. Succes!

Rac

Dacă ești implicat într-o relație de cuplu, fii atent și încearcă să te ții departe de conflicte. Atât tu, cât și partenerul de cuplu sunteti tensionați, din diverse motive. Frustrările acumulate vă pot face să explodati. Da-ți voie să te relaxezi, să respiri, așteaptă ca atmosfera să devină mai liniștită între voi. Abia apoi poți aduce în discuție subiectele care te macină. Dar fii precaut, nu aduce acuzați. Este posibil ca lucrurile să nu se îmbunătățeasca imediat. Asa că nu lua decizii pripite. Fii răbdător. Dacă esti singur, mijlocul lunii anunță întâlniri cu un potențial viitor partener. Simți nevoia de iubire în acest moment din viața ta.

Leu

Planetele favorizează relația de cuplu și te bucuri de momente extraordinare alături de partener. Aduci un aer proaspat în relație, poate plecați într-o călătorie, numai voi doi. Sau poate găsești o modalitate foarte directă și romantică de a spune ceea ce simți. Dacă ești singur, întâlnești persoane noi, interesante. Nu este exclus ca una dintre aceste persoane să fie aceea care să te facă fericit pentru tot restul vieții.

Fecioară

Prima jumătate a lunii ar putea aduce mici turbulențe în relația de cuplu. Dar ai, totuși, ocazia să rezolvi cu această ocazie probleme pe care le-ai ascuns sub preș de multă vreme. Dacă faci mișcările corecte, vei găsi și soluțiile perfecte. A doua jumătate a lunii aduce oportunitatea unui început proaspat în relața de cuplu. Totul capătă un alt sens. Dacă ești singur, îți faci cunoștinte noi, iar unele dintre ele flirtează cu tine. Vezi care se înscrie cel mai bine în idealul tău.

Balanță

În viața amoroasa ai decis să îndrepți lucrurile deoarece, cu toate turbulențele, nu găsești liniștea de care ai nevoie. Vrei să ai un nou început în relația de cuplu. Partenerul simte, de asemenea, aceleași lucruri și vrea să-ți fie alături în această încercare. Dacă ești singur, nu lăsa pe toata lumea să intre în viața ta. Fii atent și fă o selecție mai riguroasă și urmarește intențiile celorlalți. Altfel riști să fii dezamagit. Iar tu meriti mai mult decat atât!

Scorpion

O lună în care ai de revizuit relația, comportamentul și propria atitudine față de partener. În consecință, vei avea șansa să corectezi toate mișcările făcute greșit până acum. Nu este necesar să treci prin asta singur. Discută și cooperează cu partenerul. La urma urmei, este și responsabilitatea lui, la fel de mult cât este și a ta. Daca esti singur, o apariție neașteptată în viața ta, te va excita și îți vei dori să devina ceva permanent în viața ta.

Săgetător

Ai putea îndrepta câteva lucruri în viața ta personală la începutul lunii. Acționeaza cu calm și cu blândețe. Găsește-ți liniștea alături de partenerul de cuplu. Vei vedea o apropiere mai mare între tine și partener. Dacă ești singur, fii mai sociabil. Șarmul personal va atrage multe persoane în jurul tău. Printre ele ar putea fi și marea dragoste. Poartă-te natural și incearcă sa nu te dai ceea ce nu esti. Tot tu ai de pierdut dacă procedezi așa.

Capricorn

O atitudine posesivă și sentimente majore de nesiguranță ies la iveala unul cate unul. Îți este frica de reacția partenerului care te suspectează și te acuză de diverse lucruri fără ca tu sa fii vinovat. Arată-ti latura pozitiva si blândă, fii putin mai devodat si dovedeste-i contrariul. Numai asa vei putea aduce mai multa energie pozitiva in relatia de cuplu. Daca esti singur, fii mai entuziast. Flirteaza mai mult. Atentie, insa, sa nu faci alegeri gresite. Fii mai riguros asupra criteriilor dupa care lasi o persoana sa intre in viata ta.

Vărsător

O luna benefică relației de cuplu. Lucrurile intre tine si partener sunt calme si armonioase. Legaturile sunt solide, iar dragostea puternica. Comunicarea este punctul forte in relatia voastra, ai grija sa o mentineti la acelasi nivel ridicat si profund. Dacă ești singur, vrei să-ti pui ordine in viata si sa iti faci altfel viitorul. Numai de tine depinde ca sa reusesti. Succes!

Pești

O lună cu multe schimbari in viata amoroasa, dar acest lucru nu este neaparat ceva rău. Trebuie să inveti ca in anumite situații mai este nevoie si de o alta rutina. Da, poate fi socanta pentru tine schimbarea, insa se poate dovedi de bun augur. Daca esti singur, vei fi foarte popular in randul sexului opus. Luna aceasta sunt sanse mari sa-ti întâlnesti sufletul pereche. Jumătatea lunii poate avea tente erotice și pasionale.