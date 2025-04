Sobolan

Nu toata lumea are tot ce ii trebuie ca sa reuseasca, insa tu ai. Foloseste aceasta luna pentru a lua decizii si a trece la actiuni. Multi nativi au luat in considerare schimbari atat in cariera cat si in scenariul vieti sociale. Ei bine, acum este timpul de a activa transformari pozitive. Cei care sunt pe calea cautarilor spirituale vor avea o luna profunda si iluminata. Bucura-te de asta dar ia si lectiile invatate si poarta-le in inima ta. Mai tarziu in luna, practica prudenta daca pleci in calatorii neobisnuite.

Bivol

Luna curenta se anunta o luna in care poti fi competitive. Rezolva-ti problemele din cariera, urmareste oportunitatile, vezi care sunt beneficiile. Fii gata sa accepti orice provocare. Analizeaza fiecare pas si vezi cat de sus te poate duce. Tinteste cat mai sus si nu te multumi cu putinul.

Tigru

Ai muncit din greu ca sa ajungi aici. Se anunta o incununare a realizarilor tale, o lansare de produse, o promovare, o marire de salariu. In plan amoros, Luna plina din luna aduce un mix interesant. Cineva din sfera profesionala iti marturiseste sentimentele. Sau poate cineva cu care ai o relatie amoroasa se implica in rezolvarea unor probleme profesionale. O buna bucata de vreme vei putea impleti frumos afacerile cu placerea. Daca esti singur, Luna noua iti prilejuieste intalnirea cu o persoane pe care o admiri in secret de multa vreme si care iti face complimente. Accepta-le si fa-ti curaj sa spui si tu ce simti.

Iepure

Pentru nativii zodiei, acesta este un moment prielnic pentru a merge in vacanta. Sau macar pentru a-si planui o calatorie. Spirit liber, nu ai nevoie de prea multe incurajari pentru a-ti deschide aripile si a te lasa purtat in zbor de vant. Da-ti voie sa cutreieri, sa-ti satisfaci curiozitatile si nevoia de aventura. Nu este exclusa nici o schimbare in cariera care sa determine aparitia mai multor deplasari.

Dragon

Fii mai atent cu banii in aceasta luna. Analizeaza programele subconstiente care te determina sa faci anumite cheltuieli. Evita sa iei imprumuturi, evita sa faci schimbari in ceea ce priveste sursa veniturilor. Ai nevoie de o mai buna intelegere a modelelor tale de a primi si de a cheltui banii. Se anunta si o calatorie spre sfarsitul lunii care s-ar putea sa-ti aduca niste revelatii surprinzatoare.

Sarpe

Atentie la oamenii din jurul tau. Unii s-ar putea sa-ti puna piedici si sa fii luat prin surprindere. Nu trebuie neaparat sa te ingrijorezi, ci sa-i urmaresti pentru a-i putea descoperi. Apoi sa ii excluzi din lumea ta. Poti face compromisuri daca rezultatele sunt in favoarea ta.

Cal

Luna aceasta se anunta una productiva, dar fii pregatit si pentru putin mai mult efort. Arata-ti dispozitia si disponibilitatea pentru o munca de calitate si cu mult devotament. Nu este exclusa nici o promovare sau macar o recompensa pentru loialitate. Te mai poti implica, de asemenea, in programe de voluntariat in beneficiul comunitatii.

Oaie/Capra

Luna aceasta este pentru tine una plina de vigoare, te distrezi cat poti de mult in compania celor dragi. Dedica putin timp si inimii, lasa-te cuprins de pasiune, romantism si creativitate. Fii mai jucaus in amor. Daca ar fi sa denumim luna cu o melodie, aceasta ar fi “Fetele (sau baietii) vor sa se distreze!”.

Maimuta

In luna curenta, tot ce are legatura cu casa este important pentru tine. Nu este exclus sa pleci cu familia intr-o excursie sau sa faceti impreuna o calatorie care sa va lase tuturor o amintire speciala. Daca ti-ai pus casa in vanzare sau urmeaza sa faci schimb de locuinte, luna este excelenta pentru a face o tranzactie buna. Poate fi, de asemenea, o perioada propice pentru a face amenajari sau redecorari ale locuintei.

Cocos

Cuvantul cheie al lunii acesteia pentru tine este transformarea, spun astrologii Sfatul Parintilor. Iti vin idei creative, poate te apuci sa scrii ceva sau sa compui un cantec. Exprimarea artistica este foarte usoara in aceasta perioada. Daca vrei sa sustii un examen care are etapa scrierea unui eseu, acum este un moment prielnic sa te apuci de treaba. Abilitatile tale naturale si alinierea planetara se imbina perfect in aceasta luna. Succes!

Caine

Ce obiective de pe lista de rezolutii au ramas neimplinite. Acum este un moment prielnic sa te ocupi de ele. Nu sunt excluse mariri de salariu sau poate un nou flux de venituri neasteptate. Primiti oferte care va vor aduce mai multi bani in buzunar. Ai mai multa incredere in tine si fa ce simti ca trebuie sa faci.

Mistret

Este luna ta norocoasa. Ai mai multa incredere de sine si mai multa energie, ceea ce te impinge la mai multa actiune. Nu este exclus sa incepi un proiect nou, sau macar sa faci planurile pentru o lucrare de anvergura. Mergi inainte cu incredere!

