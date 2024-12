Este ultima Luna Noua a anului in aceasta zodie si ea seteaza tonul pentru 2025. Spune “Salut!” viitorului acum prin felul in care il vezi si te vezi in el ! E vremea viselor mari si a sperantelor lansate departe in Univers !

Tinteste sus si nu uita sa gandesti maret.

Daca gandesti mic, vei continua sa obrii acelasi lucru ce ai mai obtinut si la acelasi nivel. Daca tintesti la inaltime, poti obtine orice. Universul adora curajosii, indraznetii, credinciosii pentru ca realizarile lor confirma puterea sa.

Focuseaza-te pe ce conteaza cu adevarat, pentru ca 2024 sa iti fie legendar!

Este o Luna Noua optimista ce vrea ca noi sa vedem ca totul si orice este posibil. Uneori ne lasam asa de prinsi in problemele vietii de zi cu zi incat nu ne mai dedicam timp sa avem viziuni marete pentru viitor, pentru cum vrem sa evolueze anumite situatii, pentru ce vrem sa se schimbe in bine in viata.

Aceasta Luna Noua iti reaminteste sa aduci o noua perspectiva in viata ta. Indiferent prin ce ai trecut sau prin ce treci acum cu viata ta, merita sa ai in minte faptul ca totul se poate schimba in bine intr-o clipa sau in mai multe.

Este un timp ideal sa te rupi de trecut.

Tot ce te-a tinut pe loc poate fi eliberat la aceasta Luna Noua. Prin simpla intentie, vizualizeaza cum aduni tot ce nu iti mai doresti sa fie in viata ta, probleme, ganduri, suparari, si le trimiti in Univers spre Luna Noua pentru a fi preluate si transformate in noi oportunitati aduse de Sagetator, gazda Lunii.

Ea curata orizontul si aduce o noua perspectiva fiecaruia.

Toate marile realizari au fost candva doar o simpla idee in mintea cuiva. Deci, care este viziunea ta, care sunt visele pe care le visezi ? Luna Noua ne ofera oportunitatea de a spala vechi suparari de pe noi si de a privi diferit spre viitor, cu speranta indreptatita !

Aceste doua saptamani aflate sub energia Lunii Noi sunt foarte bune pentru a invata ceva nou, a merge la un curs, a invata, a scrie sau publica un material, a promova un serviciu sau un produs.

Iata lucruri bune de facut sub energia expansiva si vesela a Lunii Noi in Sagetator:

– dezvolta-ti un business existent sau incepe unul nou

– mergi activ spre visul tau – daca poti visa ceva, poti obtine !

– adu mai multa semnificatie in viata

– mergi intr-o calatorie/excursie undeva unde nu ai mai fost sau sa faci ceva ce nu ai mai facut intr-o iesire

– incepe un nou proiect creativ

– recunoaste toate minunile din jurul tau in fiecare zi

– adu un sens de aventura in viata ta curenta

– fa o lista cu dorinte pe care vrei sa le manifesti in viata ta

– fa o lista cu tot ce ti-ar placea sa inveti ca sa ai o viata mai usoara

– fa un sport nou

– mergi intr-un curs sau tabara cu aer spiritual

– largeste-ti perceptiile si fii deschis la noi moduri de gandire

– fii generos cu timpul si cu energia ta. Propune-ti sa dai mai mult decat primesti

Zodii care vor avea parte de 3 săptămâni grele. Sfârșitul de an vine cu provocări, schimbări și situații neașteptate

Intrebari bune pe care sa ti le pui sub Luna Noua in Sagetator din noiembrie:

Cum pot fi mai mult in contact cu partea mea creativa ? Ce mi-ar placea sa invat sau sa predau altora ? Care este visul meu cel mai mare ? Pe cine mi-ar placea sa intalnesc ? Unde mi-ar placea sa ma duc ?

Iata care este mesajul pentru fiecare zodie de la Luna Noua in Sagetator:

BERBEC

Este un timp fabulos sa inveti ceva nou, sa te inscrii la un curs, sa studiezi, sa scrii, sa publici, sa iti scrii amintiri, sa faci planuri pentru o calatorie. Te vei simti neobosit si vei cauta mai multa semnificatie pentru viata ta. Poti intalni pe cineva care va avea o puternica influenta asupra modului de a gandi si asupra credintelor tale in abilitatile pe care le ai. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

TAUR

Aceasta Luna Noua te va incuraja sa treci de limitarile tale vechi in relatii. A sosit vremea sa permiti mai multa intimitate si conexiune umana in viata ta. Poti sa intri si intr-un parteneriat nou de afaceri sau te implici intr-un nou proiect ce poarta in el mari promisiuni financiare. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

GEMENI

Aceasta Luna Noua anunta vremuri de mare expansiune in viata ta in special in zona parteneriatelor. Este timpul sa introduci mai multa placere si distractie in toate interactiunile tale. Incearca sa vezi partea amuzanta din orice atunci cand lucrurile devin prea grele si serioase. Asuma-ti sanse si intra in legatura cu cineva ce iti pare interesant. Poti fi placut surprins de contributia buna pe care o va avea la viata ta. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

Horoscopul banilor pentru săptămâna 2-8 decembrie. Astrele vor fi darnice cu zodiile care vor știi să se adapteze schimbărilor

RAC

Luna Noua anunta un timp foarte bun sa iti expandezi domeniul muncii, spun astrologii Sfatul Parintilor. Poate fi despre a te impinge in sarcini care nu iti sunt familiare si in noi provocari si sa vezi ca te simti mult mai stimulat si entuziast despre munca ta. Te poti decide sa iti schimbi jobul sau sa faci ceva care te implineste mai mult. Fiind vorba si de sectorul sanatatii, asigura-te ca nu ai excese in nimic, cum ar fi sa mananci prea multe dulciuri sau sa consumi prea mult alcool ! Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

LEU

Este o Luna Noua foarte pozitiva pentru tine si iti da oportunitatea pentru romantism, placere si bucurie. Iti va creste increderea in creativitatea ta, in tine si iti va fi si mai usor sa atragi atentia asupra ta. Este o influenta excelenta pentru orice tip de munca de creatie si pentru a face orice antreprenorial. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

FECIOARA

Aceasta Luna Noua iti poate aduce oportunitatea de a calatori intr-o tara straina iar daca apare aceasta posibilitate, nu ezita, pentru ca va fi o calatorie care iti poate schimba viata. Te vei simti neobosit, deci nu iti asuma prea multe obligatii fata de familie si prieteni. Trebuie sa iti tii agenda deschisa pentru ca sa te poti razgandi oricand si sa te ocupi de orice apare nou si benefic pentru tine, din senin. Cand Universul iti face cadouri, nu ii poti spune ca tu esti ocupat. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

Horoscopul dragostei pentru săptămâna 2-8 decembrie. Viețile amoroase vor lua o întorsătură serioasă pentru 4 zodii

BALANTA

Este o Luna Noua minunata pentru tine ca sa cunosti oameni noi, sa negociezi intelegeri, contracte, angajamente, ca sa vinzi absolut orice. Vei fi in stare sa iti impui punctul de vedere usor si cu persuasiune de succes. Daca vrei sa faci un site nou sau materiale de promovare, acum este timpul. Este vine si sa iti impartasesti viziunile tale altora. Invatatul, studiatul, cercetatul, marketingul, negociatul, toate sunt foarte favorabile in urmatoarele doua saptamani.

SCORPION

Este un timp de expansiune pentru finantele tale. Aceasta Luna Noua aflata sub influenta lui Jupiter, coordonatorul Sagetatorului, amplifica tot ce atinge. Asta poate insemna ca o “pleasca” de bani ce vine spre tine dar si ca poti fi tentat sa cheltui mai mult decat o faci de obicei. Oricum, pregateste-te pentru o oportunitate financiara neasteptata. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

SAGETATOR

Aceasta Luna Noua in semnul tau te va face impulsiv in sensul bun al cuvantului si extrem de dornic de actiune. Este un timp bun pentru a-ti misca corpul fizic in orice forma, sport, dans, orice. Seteaza-ti intentii noi pentru visele tale, vizualizeaza ce vrei si vei vedea ca se vor manifesta. Este un timp excelent pentru a te pune la punct ca look si a te prezenta lumii intr-un mod total diferit.

Horoscopul dragostei pentru luna decembrie. Fie că suntem gata sau nu, adevărul vine. Zodiile vor descoperi multe aspecte ascunse din relațiile lor

CAPRICORN

Este o Luna Noua minunata pentru a evada de tot si toate si a-ti explora partea spirituala in tihna. Gaseste pace in natura si departe de responsabilitatile tale curente din lumea de zi cu zi. Visele iti vor fi extrem de puternice, deci asigura-te ca ai un pix si caiet la noptiera pentru a le nota de indata ce te trezesti. Vizualizeaza viitorul pe care il vrei pentru tine.

VARSATOR

Aceasta Luna Noua inseamna timp excelent pentru tine ca sa iti faci noi prieteni, ca sa participi in grupuri noi si foarte interesante si ca sa te implici intr-o cauza ce conteaza pentru tine. Foloseste aceasta minunata influenta pentru munca de echipa si pentru a crea o viziune pentru care sa simti multa pasiune.

PESTI

Aceasta Luna Noua iti stimuleaza cariera si iti poate aduce promovarea si recunoasterea pe care le cauti si pe care le meriti cu prisosinta. Este un timp bun sa iti expandezi actuala cariera, unde lucrezi sau in alta parte, ori sa abordezi o cu totul alta directie. Tinteste sus si nu uita sa gandesti maret. Daca gandesti mic, vei continua sa obrii acelasi lucru ce ai mai obtinut si la acelasi nivel. Daca tintesti la inaltime, poti obtine orice. Universul adora curajosii, indraznetii, credinciosii pentru ca realizarile lor confirma puterea sa.

Horoscopul zilei, luni, 2 decembrie. Astrele favorizează noile începuturi. Patru zodii vor putea să-și pună planurile în aplicare