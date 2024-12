Gemeni

Runa etalata – Uruz : Toate procesele vietii tale de acum se anunta a fi pozitive. Nu te teme de schimbari, ele sunt favorabile. Nu te teme ca poti pierde controlul asupra unor evenimente. Situatia ta in viata doar schimba forma dar isi mentine forma de baza. Aparitia acestei rune este si evidenta unui succes practic pe care il vei avea urmare a puterii ca forta de viata

Rac

Runa etalata – Wunjo: Vei experimenta fericire daca muncesti pentru ea. Sa tinzi catre armonie si echilibru si intotdeauna sa cauti solutii in loc sa baltesti in probleme. Ca sa reziste, fericirea trebuie gasita in sinceritate si adevar. Daca te ascunzid e adevar, te ascunzi de fericire. Tine minte sa cauti doar ce e corect si bun iar norocul si averea vor veni automat.

LEU

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Este un timp ideal pentru tine sa inveti abilitati noi de care vei avea nevoie. Timpul petrecut pentru educatie si invatat va fi foarte productiv. Primeste sfaturi cand ti se dau, in special de la mentori si cei mai in varsta. Ei sut aici sa te ajute sa capeti o perspectiva si o intelegere mai buna.

Fecioara

Runa etalata – EIWAZ (cu fata in sus). O noua influenta in viata ta este la orizont. Poate fi o oportunitate sau o persoana. Se anunta totodata si o perioada de distractie si bucurie. Acum este timpul sa te ocupi de acele hobbyuri pe care le-ai pus deoparte sau sa incepi unele noi, in special daca sunt creative si artistice. Un prieten iti poate oferi ajutor sau serviciile sale ; accepta doar daca aduce progres la calatoria ta.

Balanța

Runa etalata – Ehwaz : Aceasta runa te avertizeaza ca vrei sa mergi tot inainte intr-o situatie, dar ceva te opreste si te afli in stare de asteptare. Poate ca vrei sa te duci intr-o calatorie sau vacanta. Te poti relaxa, confuzia nu ti se datoreaza si nu a venit sfarsitul lumii. Tot ce faci sau nu faci este corect si la timp. Doar ca o parte din optiuni sunt acum excluse pentru tine. Sfatul este sa fii relaxat, nu fii descurajat daca lucrurile nu merg atat de repede precum ai dori.

Scorpion

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ești pe cale să intri într-o perioadă de creștere personală și împlinire. Acum este momentul perfect pentru a începe un nou hobby sau pentru a învăța ceva nou. Energia pozitivă a acestei rune îți oferă curajul și determinarea necesare pentru a face schimbări benefice în viața ta. Bucură-te de această perioadă de renaștere și dezvoltare.

Săgetător

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul recoltei. Ai timp pentru de toate. Urmeaza un eveniment anual important. Sau poate primesti recompense pentru eforturile de puse pana acum. O persoana cu o rabdare uriasa iti face o promisiune.

