Iata horoscopul de weekend 2-4 august 2024, scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana se afla sub puternica influenta a Lunii noi in Leu de duminica 4 august. In aceasi zi, iubareata Venus intra in Fecioara. Weekend-ul va fi cu mai multa actiune decat de obicei. Ne prieste schimbarea?