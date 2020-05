Horațiu Moldovan, la Realitatea PLUS: Infectarile cu SARS-CoV-2, aproape de faza de platou

"Avem intre 250 si 400 de cazuri noi raportate zilnic. Observam prin urmare o crestere a incidentei mica, controlabila, ceea ce este bine pentru ca putem trata pacientii in spitatele pe care le avem, cu dotarile pe care le avem", a afirmat Moldovan.

El a subliniat ca masurile luate pana in prezent de autoritati au avut ca scop tocmai limitarea acestor infectari, iar aceste masuri "si-au atins efectul". " Am putut sa gestionam si sa tratam aceste infectari cu eficienta", a punctat secretarul de stat in MS.

Horatiu Moldovan a precizat ca este de apreciat comportamentul social al romanilor in timpul vacantei de Paste si al weekend-ului prelungit de 1 Mai, comportament pe care l-a catalogat ca fiind "corespunzator" situatie in care ne aflam: "Populatia a inteles mesajul nostru si ratiunea masurilor luate, iar rezultatul ester multumitor".

In ceea ce priveste decizia de a purta masca de protectie in deplasari, spatii publice inchise si in transportul public in comun dupa data de 15 mai, cand vom intra intr-o prima faza de relaxare a masurilor de izolare, oficialul MS a spus ca acest lucru este "un element de siguranta sociala".

Cat priveste politicile de relaxare din alte tari eropene versus situatia de la noi, Horatiu Moldovan a reiterat ca masurile luate de Romania au fost corecte si au condus la rezultate "onorabile, acceptabile". "Tinand cont de realitatile epidemiologice din Romania, continuam sa luam aceste masuri. Daca lucrurile merg spre bine, masurile vor fi relaxate, daca nu, se va reveni la masurile initiale".

Secretarul de stat in MS a facut si o trecere in revista a situatiei din spitale, precizand ca in prezent peste 250 pacienti infectati cu COVID-19 se afla internati in stare critica la Terapie intensiva, 30% dintre ei fiind ventilati mecanic. "Numarul este variabil. Peste 250, undeva la 270 (de pacienti). Unii intra (la ATI), iar altii ies", a spus Moldovan, mentionand ca cifra este mica avand in vedere capacitatea din aceste sectii, respectiv de 619 paturi.

In ceea ce priveste situatia cadrelor medicale infectate cu COVID-19, el a recunoscut ca acestea sunt expuse in mod evident mai mult din cauza faptului ca lucreaza in acest mediu.

Potrivit lui Moldovan, "numarul lor este controlabil", fiind vorba despre 1000 de astfel de cadre medicale. "Numarul deceselor este si el relative mic. Ne exprimam regretul pentru pierderile suferite", a mai spus secretarul de stat.